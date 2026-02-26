Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 57 ετών

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη, όπως έγινε γνωστό σήμερα Πέμπτη (26.2.26).

Η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλη κάλυπτε για χρόνια το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Αγία Σκέπη Παπάγου.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με θλίψη τον αναπάντεχο θάνατο της Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών.

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1969 και μεγάλωσε στην Κορωνησία της Άρτας. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της, ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημερίδα «Ελεύθερος», όπου κάλυπτε τα ρεπορτάζ των υπουργείων Μεταφορών- Επικοινωνιών και ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην εφημερίδα «Βραδυνή» και μεταπήδησε στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στο οποίο και διακρίθηκε. Ακολούθως εντάχθηκε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην ιστοσελίδα cnn.gr όπου παρέμεινε μέχρι και σήμερα.

Η Αντιγόνη Πανέλλη υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους της δημοσιογράφους και στο ευρύ φιλικό και επαγγελματικό της περιβάλλον. Διακρινόταν για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια, τη συνέπεια αλλά και για το φλεγματικό της χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τις δύσκολες καταστάσεις στην επαγγελματική της πορεία.

Ήταν ελεύθερο πνεύμα με ισχυρή γνώμη, βασισμένη σε παραδοσιακές αξίες που της επέτρεπαν να κερδίζει τον σεβασμό και την εκτίμηση ακόμη και όσων είχαν υποστεί την αυστηρή κριτική της.

Στις προσωπικές της σχέσεις αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, καθώς διακρινόταν για την ειλικρινή αφοσίωσή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της με μια διαρκή διάθεση προσφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένεια και τους οικείους της και την αποχαιρετά με πόνο ψυχής και σεβασμό.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Αντιγόνη Πανέλλη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, στις 11:00, στην Αγία Σκέπη Παπάγου.

Ανακοίνωση της ΝΔ

Ανακοίνωσε για τον θάνατο της Αντιγόνης Πανέλη εξέδωσε η ΝΔ.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη. Με μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας ήταν επί σειρά ετών κοινοβουλευτική συντάκτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ και είχε βραβευθεί από το Ίδρυμα Μπότση με το βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» για την αντικειμενική κάλυψη των εργασιών της Βουλής των Ελλήνων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η Αντιγόνη υπήρξε μια εξαιρετική και πολύ αγαπητή συνάδελφος που ξεχώρισε για το ήθος, την αξιοπρέπεια, την καλοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη συναδελφικότητά της. Στους οικείους της απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», καταλήγει η ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος.

Παύλος Μαρινάκης: «Η παρουσία και η φωνή της θα λείψουν»

«Σοκαρισμένος πληροφορήθηκα τον θάνατο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια, επαγγελματισμό και ήθος, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στον δημόσιο λόγο. Η παρουσία και η φωνή της θα λείψουν», γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συναδέλφους και στους οικείους της», αναφέρει.