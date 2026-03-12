Παπαγεωργόπουλος: “Δεν άντεξε η καρδιά την σκευωρία” – Η στεφανιογραφία και η επέμβαση

Στην περιπέτεια με την υγεία του και στην επέμβαση που έκανε στην καρδιά αναφέρθηκε στις δυο τελευταίες του αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, με αποσπάσματα από το βιβλίο που πρόκειται να κυκλοφορήσει στο οποίο ο ίδιος εξιστορεί το πώς βίωσε την υπόθεση και την καταδίκη του.

Όπως αναφέρει στην πρώτη ανάρτηση, μετά το τριμελές του είχαν παρουσιαστεί πόνοι στο στήθος. «Μετά το Εφετείο έγιναν ανησυχητικοί Ο Στέργιος Δεληγιάννης ο Αντιδήμαρχος μου στην Κοινωνική Πολιτική και Πρύτανης του Τμήματος Φυσικής Αγωγής, εξαιρετικός καρδιολόγος, μου επέμεινε να κάνω στεφανιογραφία. Το καθυστερούσα. Μια νύχτα που πονούσα πολύ το πήρα απόφαση. Το μεθεπόμενο πρωί με ένα βανάκι μαζί με δύο αστυνομικούς, έφθασα έξω από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου ο Δεληγιάννης είχε δρομολογήσει τα πάντα για να κάνω την στεφανιογραφία», περιγράφει.

Και καταλήγει λέγοντας πως «καθώς γύριζα με το φορείο στον θάλαμο, ο Στέργιος Δεληγιάννης ανάμεσα από τους αστυνομικούς μου είπε, ότι η κατάσταση μου είναι πάρα πολύ σοβαρή και ότι χρειάζομαι άμεση επέμβαση σε αρκετά αγγεία!».

Στη δεύτερη ανάρτηση του ο κ. Παπαγεωργόπουλος περιγράφει την επόμενη ημέρα της εισαγωγής του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο για την κατάσταση της υγείας του.

Ο πρώην δήμαρχος αναφέρει πως τον ενημέρωσαν ότι θα έκανε την επέμβαση σε δύο φάσεις, λογω της σοβαρότητας της κατάστασης, και πως θα συζητούσαν και με καρδιοχειρούργο, «μήπως σε περίπτωση κακής εξέλιξης χρειαζόταν επέμβαση ανοιχτής καρδιάς».

Τα νέα αποσπάσματα από το βιβλίο του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου

Από το «Βιβλίο»: ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΝ ΣΚΕΥΩΡΙΑ – ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μετά το τριμελές μου είχαν παρουσιασθεί κάτι πονάκια στο στήθος. Δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία. Μετά το Εφετείο οι πόνοι έγιναν ανησυχητικοί. Ο Στέργιος Δεληγιάννης ο Αντιδήμαρχος μου στην Κοινωνική Πολιτική και Πρύτανης του Τμήματος Φυσικής Αγωγής, εξαιρετικός καρδιολόγος, μου επέμεινε να κάνω στεφανιογραφία. Το καθυστερούσα. Μια νύχτα που πονούσα πολύ το πήρα απόφαση. Το μεθεπόμενο πρωί με ένα βανάκι μαζί με δύο αστυνομικούς, έφθασα έξω από το Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, όπου ο Δεληγιάννης είχε δρομολογήσει τα πάντα για να κάνω την στεφανιογραφία.

Ένας από τους αστυνομικούς μου πρότεινε τις χειροπέδες!

-Τα χέρια σας παρακαλώ, μου είπε με φωνή τρεμάμενη.

Και εδώ στο Νοσοκομείο; Για να με δούνε όλοι με χειροπέδες, τον ρώτησα.

Δυστυχώς και εδώ, κύριε Δήμαρχε. Αυτές τις αυστηρές εντολές έχω, με απάντησε με ευγένεια ο αστυνομικός.

Μου φόρεσαν τις χειροπέδες και γυρίσαμε περπατώντας το μισό νοσοκομείο. Με έβλεπαν οι ασθενείς και έκαναν τον σταυρό τους. Είναι και αυτό μέσα στην ποινή μου, σκέφθηκα. Κάποια στιγμή εμφανίσθηκε ένα φορείο και μαζί με τους αστυνομικούς, ένας δεξιά και ένας αριστερά, σαν να ήταν επί των τιμών, φθάσαμε στην «Εντατική».

Οι γιατροί, ο ένας μετά τον άλλο, έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον για την υγεία μου. Στις δώδεκα περίπου γνώρισα ένα άνθρωπο υπέροχο, χαμογελαστό, ένα άριστο επιστήμονα, ένα μεγάλο γιατρό, μία αυθεντία. Τον Γιώργο Μπομπότη.

-Θα προχωρήσουμε στην στεφανιογραφία, μου είπε. Δεν είναι τίποτα. Θα τα βλέπεις όλα στο μόνιτορ. Θέλω να μιλάμε.

Μου φόρεσαν τις χειροπέδες και γυρίσαμε περπατώντας το μισό νοσοκομείο. Με έβλεπαν οι ασθενείς και έκαναν τον σταυρό τους. Είναι και αυτό μέσα στην ποινή μου, σκέφθηκα. Κάποια στιγμή εμφανίσθηκε ένα φορείο και μαζί με τους αστυνομικούς, ένας δεξιά και ένας αριστερά, σαν να ήταν επί των τιμών, φθάσαμε στην «Εντατική». Οι γιατροί, ο ένας μετά τον άλλο, έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον για την υγεία μου. Στις δώδεκα περίπου γνώρισα ένα άνθρωπο υπέροχο, χαμογελαστό, ένα άριστο επιστήμονα, ένα μεγάλο γιατρό, μία αυθεντία. Τον Γιώργο Μπομπότη. -Θα προχωρήσουμε στην στεφανιογραφία, μου είπε. Δεν είναι τίποτα. Θα τα βλέπεις όλα στο μόνιτορ. Θέλω να μιλάμε. Εν τάξει γιατρέ. Προχώρα είπα και κοίταξα στο μόνιτορ, όπου ήδη φαινόταν τα αγγεία που αιμάτωναν το περικάρδιο.

Ξεκίνησε ο γιατρός. Μετά 5 λεπτά το πρόσωπο του είχε σκοτεινιάσει. Στο τέλος της εξέτασης γύρισε και μου είπε:

-Τυπική εικόνα Δήμαρχε μου. Άγχος. Άγχος. Άγχος. Στρες. Έχουμε πρόβλημα. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι.

Ξεκίνησε ο γιατρός. Μετά 5 λεπτά το πρόσωπο του είχε σκοτεινιάσει. Στο τέλος της εξέτασης γύρισε και μου είπε: -Τυπική εικόνα Δήμαρχε μου. Άγχος. Άγχος. Άγχος. Στρες. Έχουμε πρόβλημα. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι. Με έχουν στην φυλακή γιατρέ. Άδικα. Εξιλαστήριο θύμα. Ξεφτιλίζομαι κάθε μέρα. Πώς να μη στεναχωριέμαι;

-Θα δικαιωθείς Δήμαρχε, να μου το θυμάσαι…

Καθώς γύριζα με το φορείο στον θάλαμο, ο Στέργιος Δεληγιάννης ανάμεσα από τους αστυνομικούς μου είπε, ότι η κατάσταση μου είναι πάρα πολύ σοβαρή και ότι χρειάζομαι άμεση επέμβαση σε αρκετά αγγεία!

-Ο Θεός βοηθός, του είπα

Από το «Βιβλίο» : ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

Την επόμενη ημέρα της εισαγωγής μου στο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, πέρασαν πολλοί γιατροί από τον θάλαμο μου για ευχές. Ήρθε και ο Βασίλης Παππάς, ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου, ο άξιος αυτός άνθρωπος που ως αρχιτέκτων σχεδίασε το Νοσοκομείο. Ήρθε και η Τζίνα Λακασά, η κουμπάρα μου, γιατρός, η οποία καθώς μιλούσε, είδα ένα δάκρυ να κατηφορίζει στο μάγουλο της…

Ήρθε και ο Διευθυντής της Κλινικής και μου είπε ότι ζήτησε πληροφορίες ο Υπουργός Υγείας ο Μάκης Βορίδης. Μπράβο ο Βορίδης! Δεν φοβήθηκε… Σε ευχαριστώ Μάκη! Παλληκάρι!

Το Νοσοκομείο εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση. Έγραφε:

«Σύμφωνα με τον συντονιστή διευθυντή της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Ιωάννη Στυλιάδη «ο κ. Παπαγεωργόπουλος νοσηλεύεται από τις 06.10.2014 στην Στεφανιαία Μονάδα της Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Υποβλήθηκε σε στεφανιογραφικό έλεγχο κατά τον οποίο διαπιστώθηκε εκτεταμένη αθηρωματική νόσος. Η κατάστασή του κρίνεται σταθερή και εξετάζεται η περαιτέρω αντιμετώπισή του».

Ο κ. Μπομπότης μου είπε, ότι θα μου έκανε την επέμβαση λόγω της σοβαρότητας της σε δύο φάσεις, την πρώτη αύριο. Θα συζητούσε και με καρδιοχειρουργό, μήπως σε περίπτωση κακής εξέλιξης χρειαζόμουν επέμβαση ανοικτής καρδίας….

Πριν το μεσημέρι έπεσε η “βόμβα”. Οι αστυνομικοί μου είπαν να τους παραδώσω το κινητό μου τηλέφωνο!

-Αυτό είναι αδιανόητο, τους είπα. Στην φυλακή μιλάμε 4-5 ώρες με καρτοτηλέφωνα. Και αν είσαι Ρώσος μιλάς συνέχεια με το κινητό σου! Και στο νοσοκομείο τίποτα; Ντροπή!

-Μας συγχωρείται κύριε Δήμαρχε, αλλά τέτοια εντολή έχουμε.

Έσφιξα τα δόντια. Οι αστυνομικοί δεν έφταιγαν σε τίποτε…

Ήρθε και ο Μηνάς ο Σαμαντσίδης ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής της Ν.Δ.. Εξαιρετικός άνθρωπος. Φίλος. Γιατρός.

Μπήκε στην «εντατική» ο Μηνάς, μου έσφιξε δυνατά το χέρι και μείναμε έτσι αμίλητοι. Είχα εγώ ένα κόμπο στον λαιμό, αλλά το ίδιο κόμπο είχε και ο συναγωνιστής Μηνάς…