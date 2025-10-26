MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάνος Ρούτσι: “Φοβάμαι πως θα σβήσουν τα ονόματα των παιδιών – Από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τον φόβο του ότι τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών θα σβηστούν εξέφρασε το απόγευμα της Κυριακής (26/10) ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος δήλωσε ότι σήμερα θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος.

Αφορμή για τη νέα παρέμβαση του κ. Ρούτσι στάθηκε η τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα. Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτή τη μνήμη. Αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, ας φροντίσουν να μην ξαναϋπάρξουν. Φοβάμαι ότι θα τα σβήσουν», είπε στο MEGA.

Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «προσπαθούν να διώξουν τα παιδιά από την ομάδα “Μέχρι τέλους” τις τελευταίες μέρες. Εγώ από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα και καλώ όλους όσους με στήριξαν να είμαστε όλοι μαζί γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε. Αυτό που κάνουν είναι μία πράξη εκδίκησης και δεν θα περάσει. Εγώ θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου».

Πάνος Ρούτσι

