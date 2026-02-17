Πάνος Ρούτσι: Έχω στοιχεία που δεν τα ξέρει η Ζωή Κωνσταντοπούλου – Η κυβέρνηση χειρότερη από Χούντα

Για κυβέρνηση χειρότερη από Χούντα έκανε λόγο μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που σκοτώθηκε στο τροχιοδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο Πάνος Ρούτσι κάλεσε τον κόσμο να κατέβει και φέτος σε συλλαλητήρια για τα Τέμπη “γιατί πρέπει αυτό το καθεστώς να το ξεριζώσουμε”, όπως είπε.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου νέου αποκάλυψε πως όλοι οι συγγενείς έχουν στοιχεία από ιδιωτικά εργαστήρια που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. “Όλα αυτά που έχουμε κάνει με τα εργαστήρια ιδιωτικά, που εμείς από μόνοι μας βάλαμε ερευνητές, τα έχουμε βρει όλα και ξέρουμε τι υπήρχε στο τρένο”, είπε o Πάνος Ρούτσι.

Ο ίδιος μάλιστα είπε πως τα στοιχεία αυτά δεν τα γνωρίζει η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο κ. Ρούτσι επανέλαβε τον ισχυρισμό, ότι όλα τα βίντεο είναι πλαστά, ενώ ερωτηθείς για τις αναφορές του κ. Πλακιά, ότι κάποιοι δικηγόροι δεν τον άφηναν (τον Πλακιά) να παραδώσει το στικάκι με τα βίντεο, ο κ. Ρούτσι απάντησε: “Ο κ. Πλακιάς έχει τη γνώμη του, είναι σεβαστή, αλλά τα βίντεο είναι πλαστά, τα έχουν ελέγξει δικοί μας άνθρωποι, αυτοί που έχουμε ορίσει.”

ο κ. Ρούτσι δήλωσε πως “έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, τα έχουμε βρει όλα, ο κ. Μπακαΐμης δεν τα έβαλε ποτέ στη δικογραφία”, ενώ ρωτήθηκε ποιοι πραγματογνώμονες ερεύνησαν και συγκέντρωσαν τα στοιχεία, απάντησε, “ο κ. Λακαφώσης και ο κ. Μιχόπουλος.”

“Δεν μιλάω με την Καρυστιανού”

Ο Πάνος Ρούτσι ξεκαθάρισε πως δεν μιλά με τη Μαρία Καρυστιανού αλλά δεν κατέκρινε το γεγονός ότι ασχολείται με την πολιτική. “Ο καθένας μπορεί να κάνει τον αγώνα του όπως νομίζει για να πολεμήσει αυτό το σάπιο σύστημα”, τόνισε. Ο ίδιος πάντως ξεκαθάρισε πως δεν τον ενδιαφέρει και δεν θα ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική.

Για τα οικονομικά του συλλόγου

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις του Πάνου Ρούτσι για τα οικονομικά του συλλόγου “Τέμπη2023” και τον έλεγχο της ΑΑΔΕ αφού όπως τόνισε “Τίποτα δεν ισχύει. Όλα είναι μια χαρά”, ωστόσο όπως είπε δεν έχει ο ίδιος εικόνα, αν και η σύζυγός του είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αλλά όπως είπε δεν το έχουν συζητήσει.

Τα μέτρα υπέρ των θυμάτων

Ο Πάνος Ρούτσι πάντως δήλωσε πως ο ίδιος χρησιμοποίησε τις διατάξεις για τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, αλλιώς όπως είπε δεν θα είχε τη δυνατότητα να ψάχνει την υπόθεση και να μην εργάζεται.

“Εννοείται ότι κάναμε χρήση των μέτρων. Αν δεν είχαμε αυτά τα μέτρα, όλα αυτά τα τρία χρόνια, επειδή δεν μπορούσα να δουλέψω, δεν ξέρω τι θα κάναμε, πώς θα ζούσαμε, είναι κάτι που μας βοήθησε, ώστε να μπορούμε να τρέξουμε για την υπόθεση και να μάθουμε τι έγινε.”