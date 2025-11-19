MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα επιχείρηση διάσωσης στη Γαύδο – 23 άτομα σε λέμβο μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Μια ακόμα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών εξελίχθηκε τη νύχτα της Τρίτης (18/11), μόλις 3 ναυτικά μίλια ανατολικά της Γαύδου.

Ειδικότερα σύμφωνα με το ertnews.gr, είκοσι τρία άτομα που επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν από drone της δύναμης frontex. Στην επιχείρηση που ακολούθησε και την οποία συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, πήρε μέρος περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία με νότιο άνεμο 3-4 μποφόρ και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Μετανάστες Πρόσφυγες

