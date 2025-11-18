Μοναστηράκι: Αδιανόητο βίντεο με ανήλικο παιδί να… καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του

Ένα σοκαριστικό βίντεο βγήκε σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στη δημοσιότητα, και δείχνει μία μητέρα να κρατάει στην αγκαλιά της το ανήλικο παιδί της με εκείνο να… καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Το αδιανόητο περιστατικό καταγράφηκε από έναν πολίτη στον σταθμό του μετρό «Μοναστηράκι». Η μητέρα περπατάει με το ανήλικο παιδί της, ηλικίας περίπου 5 ετών, με εκείνο να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Εκείνη βλέπει το αγοράκι να ατμίζει και δεν αντιδράει με κανέναν τρόπο, σαν αυτό που συμβαίνει να είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την ανεπαρκή μέριμνα και την έλλειψη ενδιαφέροντος του γονέα για το παιδί του, κάτι ανησυχητικό που χρειάζεται επειγόντως παρέμβαση των αρχών.

Δείτε το βίντεο