Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι λέει η THEMA για την ακινητοποίηση του συρμού – “Με απόλυτη ασφάλεια η εκκένωση”

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ανακοίνωση σχετικά με την ακινητοποίηση του συρμού το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) εξέδωσε η εταιρεία THEMA.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο συρμός με κατεύθυνση προς «Νέα Ελβετία» ακινητοποιήθηκε στις 08:47, μεταξύ των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία», λόγω ένδειξης σφάλματος.

Αναφορικά με το γεγονός ότι οι επιβάτες βγήκαν από τον συρμό και περπάτησαν στη σήραγγα σημειώνεται πως ο συρμός εκκενώθηκε «με απόλυτη ασφάλεια, με τη συνοδεία του προσωπικού» και πως «οι επιβάτες μετέβησαν στον σταθμό «Βούλγαρη» μέσω του υφιστάμενου πεζοδιάδρομου της σήραγγας».

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση, «στο σημείο μετέβησαν άμεσα τεχνικοί, ώστε να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την απομάκρυνση του συρμού, ο οποίος ανακλήθηκε στις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου για περαιτέρω τεχνική διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σήμερα, Πέμπτη 9/4/2026 και ώρα 08:47, στο Μετρό Θεσσαλονίκης, μεταξύ των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» ακινητοποιήθηκε συρμός με κατεύθυνση προς «Νέα Ελβετία» λόγω ένδειξης σφάλματος.

Σε εφαρμογή του σχετικού πιστοποιημένου πρωτοκόλλου και προκειμένου να ολοκληρωθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τους τεχνικούς και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, ο συρμός εκκενώθηκε με απόλυτη ασφάλεια, με τη συνοδεία του προσωπικού. Οι επιβάτες μετέβησαν στον σταθμό «Βούλγαρη» μέσω του υφιστάμενου πεζοδιάδρομου της σήραγγας.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα τεχνικοί, ώστε να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την απομάκρυνση του συρμού, ο οποίος ανακλήθηκε στις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου για περαιτέρω τεχνική διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος.

Ευχαριστούμε θερμά το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

Η ΤΗΕΜΑ δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει αξιόπιστες μετακινήσεις, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Thema Μετρό Θεσσαλονίκης

