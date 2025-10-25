MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με το “Ας κρατήσουν οι χοροί” στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών ο Διονύσης Σαββόπουλος – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην τελευταία του κατοικία στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Η νεκρώσιμη πομπή έφθασε λίγο μετά τις 15:15 στο Α’ Νεκροταφείο, συνοδευόμενη με τα τραγούδια του αγαπημένου Νιόνιου.

«Συννεφούλα» «Ας κρατήσουν οι χοροί» «Μη μιλάς άλλο αγάπη» μερικά από τα τραγούδια που ακούγονταν στον αέρα σε όλη τη διάρκεια της ταφής.

Νωρίτερα, ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος έξω από την Μητρόπολη τον αποχαιρέτησε σε κλίμα συγκίνησης τραγουδώντας τους στίχους του.

Εκπρόσωποι του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου αποχαιρέτησαν με θερμά λόγια μέσα από τους επικηδείους τον σπουδαίο καλλιτέχνη.

«Είχε τη δική του άποψη για τα πράγματα, η οποία δεν ήταν ποτέ αιχμάλωτη δογμάτων» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Άγγιξες τις ψυχές μας με τρόπο ανεξίτηλο» τόνισε η Κατερίνα Σακελλοπούλου.

«Χωρίς εσένα άλλο θα ήταν το τραγούδι μας, άλλοι θα είμασταν και εμείς» τόνισε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης.

«Κατάφερες και μας έκανες όλους ποιητές και ενωμένους» είπε η Δήμητρα Γαλάνη.

Διονύσης Σαββόπουλος Κηδεία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο γυναίκες Ρομά – Έβαλαν τα παιδιά τους 9 και 6 ετών να ζητιανεύουν έξω από σούπερ μάρκετ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Σ. Φάμελλος για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Εξιχνιάστηκαν κλοπές αυτοκινήτων και κοσμημάτων στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Πέλλα: 20χρονοι έκαναν εννιά κλοπές μέσα σε ένα δίμηνο – “Χτυπούσαν” σε καταστήματα τα ξημερώματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τον τσάκωσαν την ώρα που πετούσε τραπεζικές κάρτες και έγγραφα που είχε βουτήξει από αυτοκίνητο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Εύβοια: Θρήνος για τον αστυνομικό από την Ερέτρια που αυτοκτόνησε στην Αθήνα – Σε 1,5 χρόνο θα έβγαινε στην σύνταξη