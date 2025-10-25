Με το “Ας κρατήσουν οι χοροί” στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών ο Διονύσης Σαββόπουλος – Δείτε βίντεο

Στην τελευταία του κατοικία στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών οδηγήθηκε ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Η νεκρώσιμη πομπή έφθασε λίγο μετά τις 15:15 στο Α’ Νεκροταφείο, συνοδευόμενη με τα τραγούδια του αγαπημένου Νιόνιου.

«Συννεφούλα» «Ας κρατήσουν οι χοροί» «Μη μιλάς άλλο αγάπη» μερικά από τα τραγούδια που ακούγονταν στον αέρα σε όλη τη διάρκεια της ταφής.

Νωρίτερα, ο κόσμος που ήταν συγκεντρωμένος έξω από την Μητρόπολη τον αποχαιρέτησε σε κλίμα συγκίνησης τραγουδώντας τους στίχους του.

Εκπρόσωποι του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου αποχαιρέτησαν με θερμά λόγια μέσα από τους επικηδείους τον σπουδαίο καλλιτέχνη.

«Είχε τη δική του άποψη για τα πράγματα, η οποία δεν ήταν ποτέ αιχμάλωτη δογμάτων» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Άγγιξες τις ψυχές μας με τρόπο ανεξίτηλο» τόνισε η Κατερίνα Σακελλοπούλου.

«Χωρίς εσένα άλλο θα ήταν το τραγούδι μας, άλλοι θα είμασταν και εμείς» τόνισε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης.

«Κατάφερες και μας έκανες όλους ποιητές και ενωμένους» είπε η Δήμητρα Γαλάνη.