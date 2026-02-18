Με μπαγκαζιέρες εξοπλίστηκαν τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ στη γραμμή του αεροδρόμιου “Μακεδονία” – Δείτε βίντεο

«Στόχος μας είναι η πρώτη και η τελευταία εικόνα που αποκομίζει ο επισκέπτης από τη Θεσσαλονίκη, να είναι αυτή μιας πόλης οργανωμένης, λειτουργικής και φιλόξενης», τονίζει ο Κ. Ταγγίρης – Δείτε video με τον εξοπλισμό

Μια σημαντική αλλαγή, που αναμένεται να βελτιώσει την εμπειρία των ταξιδιωτών που χρησιμοποιούν τη λεωφορειακή γραμμή Χ1 του ΟΑΣΘ, αλλά και την αντίστοιχη νυκτερινή Ν1, από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», έγινε πρόσφατα πραγματικότητα.

Ειδικότερα, τα λεωφορεία που εξυπηρετούν τη σύνδεση του ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού με το αεροδρόμιο, εξοπλίστηκαν με ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης αποσκευών.

Με την κίνηση αυτή ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των επιβατών, καθώς η μεταφορά μεγάλων αποσκευών στα συμβατικά αστικά λεωφορεία δημιουργούσε συχνά συνωστισμό, καθυστερήσεις και συνθήκες δυσφορίας, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής.

Η γραμμή, τόσο η πρωινή όσο και η νυχτερινή, αποτελεί μία από τις πιο νευραλγικές του δικτύου και εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες επιβάτες, τόσο επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και ταξιδιώτες,όσο και εργαζόμενους στον αερολιμένα, αλλά και κατοίκους της πόλης, που μετακινούνται από και προς το αεροδρόμιο.

Μέχρι πρότινος, οι επιβάτες ήταν υποχρεωμένοι να τοποθετούν τις βαλίτσες τους στους διαδρόμους ή στους ελεύθερους χώρους του λεωφορείου, με κίνδυνο να εμποδίζεται η διέλευση, αλλά και η επιβίβαση – αποβίβαση.

Οι μπαγκαζιέρες, οι οποίες εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας εκσυγχρονισμού του στόλου του ΟΑΣΘ, προσφέρουν πλέον τακτοποιημένη και ασφαλή τοποθέτηση αποσκευών, απελευθερώνοντας χώρο για τους όρθιους επιβάτες και διευκολύνοντας τη συνολική ροή.

«Η εγκατάσταση ειδικά διαμορφωμένων χώρων αποθήκευσης αποσκευών, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, ειδικά στις γραμμές υψηλής τουριστικής σημασίας. Η γραμμή Χ1 και Ν1, άλλωστε, αποτελεί την πρώτη επαφή πολλών επισκεπτών με το σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι η πρώτη και η τελευταία εικόνα που αποκομίζει ο επισκέπτης από τη Θεσσαλονίκη, να είναι αυτή μιας πόλης οργανωμένης, λειτουργικής και φιλόξενης», τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης.