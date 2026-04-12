Το ελληνικό “χρόνια πολλά” της Κίμπερλι Γκιλφοΐλ για το Πάσχα

Με ένα ελληνικό «χρόνια πολλά» ευχήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφοΐλ για την Ανάσταση και όσους γιορτάζουν το Πάσχα.

«Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά! Στέλνω τις θερμότερες ευχές σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα το Πάσχα. Είθε αυτή η μέρα να φέρει σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία, ελπίδα και συντροφικότητα» ήταν η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφοΐλ στο Χ.

