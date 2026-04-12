Love Bombing: Η τάση στο dating που θεωρείται άκρως τοξική

Όταν βγαίνετε τα πρώτα ραντεβού με κάποιον, το να «χάνετε τη γη κάτω από τα πόδια σας» από τον ενθουσιασμό μπορεί να είναι διασκεδαστικό. Το να σας πλημμυρίζει κάποιος με στοργή και θαυμασμό είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό, κυρίως όταν βρίσκεστε στα αρχικά στάδια μιας σχέσης. Το love bombing, ωστόσο, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Ως όρος, το love bombing, υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό και στα ελληνικά αποδίδεται ακριβώς ως «βομβαρδισμός αγάπης». Πλέον, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς, αλλά και επικίνδυνες τάσεις του dating. Τι είναι, όμως, και γιατί θεωρείται επικίνδυνο;

Τι είναι το love bombing

Όπως μαρτυρά το όνομά του, πρόκειται για μια έκρηξη αγάπης και προσοχής, στη διάρκεια της οποίας το άτομο που σε ενδιαφέρει και το ενδιαφέρεις δείχνει την αγάπη, τον θαυμασμό και τον ενθουσιασμό του σε βαθμό υπερβολικό. Πολλές αγκαλιες, δημόσια φιλιά, στοργή και πολλά δώρα.

«Το love bombing χαρακτηρίζεται από την υπερβολή στην εκδήλωση αγάπης, θαυμασμού, στοργής και στόχο έχει να κάνει τον αποδέκτη να νιώσει υποχρεωμένος στο άλλο άτομο», λέει η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, Sasha Jackson.

Στην αρχή όλα φαντάζουν ιδανικά. Ίσως σκέφτεστε πως βρήκατε τον τέλειο σύντροφο. Έναν άνθρωπο που θέλει να επενδύσει στη σχέση σας και να μοιραστεί πολλές εμπειρίες μαζί σας. «Ήταν μια έκφραση αγάπης, υπερβολική ίσως αλλά καλοπροαίρετη», θα σκεφτήκατε την πρώτη φορά που ο/η σύντροφος εκδήλωσε με τρόπο ακραίο τα αισθήματα που τρέφει για εσάς (μπροστά στην παρέα ή την οικογένειά σας). Καθώς η σχέση προχωρά, όμως, αντιλαμβάνεστε ότι μετατρέπεται σε κάτι που ούτε η ίδια αναγνωρίζετε.

Σημάδια πως δέχεστε love bombing

Τα ραντεβού με έναν “love bomber” δεν θα είναι ίδια πάντα, αλλά υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορές που μπορεί να είναι κοινές σε όλα. Το υπερβολικό ενδιαφέρον, η απομόνωση από φίλους και οικογένεια και τα ακριβά δώρα είναι τα πιο συνηθισμένα σημάδια love bombing. Επίσης, αν ο σύντροφος σας χρησιμοποιεί φράσεις όπως «θα είμαστε εσύ και εγώ για πάντα» ή «ήταν γραφτό να είμαστε μαζί», από τα πρώτα κιόλας ραντεβού, τότε είναι πιθανό να πέσετε θύμα του «βομβαρδισμού αγάπης». Το άτομο που υιοθετεί μια τέτοια συμπεριφορά θα προσπαθήσει ακόμη να έχει αποκλειστικά την προσοχή σας και να σας δημιουργήσει ενοχές, αν δεν ακολουθείτε το πρόγραμμα που θέλει. Όσοι ασκούν love bombing εστιάζουν επίσης στις βαθύτερες ανασφάλειες των άλλων και τις εκμεταλλεύονται προς όφελός τους. Ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση του θύματος στο κομμάτι που εκείνο θεωρεί πως υστερεί και του δημιουργούν την εντύπωση πως αργότερα κανείς δεν θα μπορέσει να τους αποδεχτεί πέρα από τον θύτη.

Γιατί το love bombing είναι τόσο επικίνδυνο

Το love bombing μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνο, για την ψυχική σας υγεία, αφού είναι ένας τρόπος συναισθηματικής κακοποίησης και χειραγώγησης και έγκειται στον νόμο της αμοιβαιότητας. Η Sasha Jackson λέει πως «Όταν κάποιος σας προσφέρει κάτι ή σας βοηθήσει νιώθετε την ανάγκη να ανταποδώσετε τη χάρη. Αν λοιπόν ο σύντροφός σας εκφράζει την αγάπη του με μεγάλες πράξεις και λόγια, θεωρείτε πως για να τον ευχαριστήσετε και να “βγάλετε την υποχρέωση” πρέπει να δείχνετε απόλυτη αφοσίωση και εκτίμηση και παρά τα κόκκινα σημαιάκια που μπορεί να αναγνωρίζετε στη σχέση, παραμένετε σε αυτή – άλλωστε σας αγαπά και κάνει τόσα για εσάς. Έτσι εσείς “κολλάτε” και εκείνος καταφέρνει αυτό που ήθελε εξ αρχής».

Όταν το καταφέρει αυτό, η συμπεριφορά του ατόμου που ασκεί love bombing αλλάζει άρδην. Από τη στιγμή που νιώθει πως κέρδισε την εμπιστοσύνη και την αφοσίωσή σας, εκείνος μπορεί να φτάσει στη λεκτική, ψυχολογική ακόμα και σωματική βία, κάθε φορά που δεν ανταποδίδετε την αγάπη και την προσοχή του.

Τι να κάνετε αν πέσετε θύμα love bombing

Αν βρίσκεστε στην αρχή της σχέσης και η υπερβολική έκφραση αγάπης σας ξενίζει, συζητήστε ήρεμα με το άτομο που σας ενδιαφέρει το πώς σας κανει να αισθάνεστε αυτή η συμπεριφορά. Επειδή είναι δύσκολο να κατανοήσετε (ειδικά στην αρχή μιας σχέσης) αν πρόκειται για love bombing ή καθαρό ενδιαφέρον μια συζήτηση θα βοηθούσε. Τα στοιχεία δείχνουν πως ο love bomber θα προσπαθήσει να σας κάνει να νιώσετε ενοχές και τύψεις για τις σκέψεις σας ή θα εκφραστεί έντονα και ίσως κακοποιητικά.

Το love bombing συγκαταλέγεται στις τοξικές συμπεριφορές, οπότε αν αντιληφθείτε πως είστε θύμα του προσπαθήστε να αποχωρήσετε από τη σχέση με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια και αναζητήστε στήριξη εκτός σχέσης (από άτομα ή οργανισμούς που βοηθούν θύματα κακοποίησης).

