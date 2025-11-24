Λουτράκι: Τι λένε οι γονείς της δασκάλας που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία – “Το έκανα από αγάπη μου είπε” – Δείτε βίντεο

Η κόρη τους βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο μετά την απόφασή της να καταγγείλει έναν 6χρονο μαθητή της στην Αστυνομία επειδή, όπως ανέφερε, τη χάιδεψε στο στήθος.

Μετά τις δικές της περιγραφές στην κάμερα, αποφασίζουν να μιλήσουν στο Live News οι γονείς της για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες και για το αν οι ίδιοι θα διαχειρίζονταν την υπόθεση διαφορετικά, σε σχέση με το παιδί τους.

«Εγώ αν μου τύχαινε κάτι τέτοιο, δεν θα έδινα ιδιαίτερη σημασία», είπε η μητέρα της.

«Με τέτοια πείρα που είχε δεν θα μπορούσε να κάνει παρανόηση. Αυτό το παιδάκι το έκανε», λέει ο πατέρας της.

Ο πατέρας της εκπαιδευτικού πιστεύει πως η κόρη του επηρεάστηκε από ένα βίωμα της συζύγου του, όταν ήταν 17 ετών.

«Μέσα στο λεωφορείο ήταν ένα αγοράκι, ίσως σαν και αυτό να ήταν, της έπιανε το στήθος. Την ήξερε αυτή την ιστορία η κόρη μου».

Έτσι σκέφτεται ο πατέρας της εκπαιδευτικού. Η μητέρα της είναι απόλυτη.

«Λέω ”βρε παιδάκι μου γιατί το έκανες αυτό;”. Το έκανα από αγάπη μου είπε», λέει από την πλευρά της.

Ο πατέρας της εκπαιδευτικού αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη στους γονείς του 6χρονου. Ευελπιστεί πως η υπόθεση θα κλείσει χωρίς περαιτέρω συνέπειες για την κόρη του.

«Αν χάσει τη θέση της είναι δυστυχία, γιατί δεν έχει άλλα εισοδήματα. Πώς θα ζήσει; Στην ηλικία που βρίσκεται δεν μπορεί να βρει άλλη δουλειά».

Όπως λέει η μητέρα της 55χρονης, από τη στιγμή που η διεύθυνση του σχολείου δεν έλαβε σοβαρά τα λόγια της κόρης της, δεν υπήρχε άλλη επιλογή πέραν της Αστυνομίας.

Τα όσα είχαν συμβεί προ ημερών στην τάξη του Δημοτικού σχολείου, είχε περιγράψει στο Live News το κεντρικό πρόσωπο αυτής της υπόθεσης.

«Το έκανε νομίζοντας ότι θα προστατέψει το παιδί»

Η 55χρονη δασκάλα ανέφερε στο Live News ότι δεν επικοινώνησε ποτέ με τους γονείς του παιδιού και αργότερα, όπως είπε, η μητέρα του ανήλικου μαθητή της, της μίλησε άσχημα.

«Εγώ πιστεύω ότι και εκείνη δεν έχει καταλάβει το μέγεθος της κατάστασης. Το έκανε νομίζοντας ότι θα προστατέψει το παιδί», λέει η μητέρα της της.

Η 55χρονη, όπως λέει ο πατέρας της, άρχισε με το πέρασμα των χρόνων να επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τον πνευματικό της.

«Αφάνταστα της επηρεάζει. Της έχει κάνει κακό η θρησκεία γιατί έχει γίνει θρησκόληπτη».

Η δασκάλα, που μεταφέρθηκε σε άλλο σχολείο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, επαναλαμβάνει από την περασμένη εβδομάδα πως δεν μετανιώνει για τίποτα από όσα έκανε.

«Αυτό που ήταν σωτήριο ήταν να γίνει μία μετάθεση στην Αθήνα».

Οι γονείς του 6χρονου παιδιού δήλωσαν στο Live News σοκαρισμένοι από τη διάσταση που πήρε η υπόθεση και τόνισαν πως προσπαθούν να αποφορτίσουν τον γιο τους.

Η 55χρονη δασκάλα και οι γονείς της παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις για μια υπόθεση που αναστάτωσε το Λουτράκι και προκάλεσε συζητήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.