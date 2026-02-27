Λουτράκι: Κολλητός φίλος του γιου μου ήταν ο 17χρονος που σκοτώθηκε, λέει η μητέρα του 19χρονου τραυματία

Λίγο πριν τις 12:00 το πρωί της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου, ο 19χρονος που μεταφέρθηκε από το Νοσοκομείο της Κορίνθου με τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Σωτηρία και νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής ο τραυματίας δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το τι προηγήθηκε ούτε κάποιο σημείο στο οποίο σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Το μόνο που είπε στους γιατρούς ήταν πως ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από μαχαίρι στην ίδια περιοχή ήταν φίλος του.

«Δεν ξέρω τίποτα ακόμα, εγώ κοιμόμουν όταν με πήραν. Για το άλλο το παιδάκι ότι είναι νεκρός το έμαθα καθ’ οδόν για εδώ. Κολλητός φίλος του γιου μου ήταν. Ποιοι είναι αυτοί που σκότωσαν ένα παιδί και πήγαν να σκοτώσουν και άλλο; Δεν ξέρω…», λέει στο protothema.gr η μητέρα του 19χρονου τραυματία.

Υπενθυμίζεται πως ένας 17χρονος στο Λουτράκι πέθανε από μαχαιριές στο Νοσοκομείο της Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, ένα από τα τραύματά του είναι στον θώρακα, με την μαχαιριά να τον έχει τραυματίσει στην καρδιά.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα δύο αυτά περιστατικά συνδέονται και πως υπήρξε συμπλοκή πριν τον θάνατο του 17χρονου.