Λουτράκι: “Χρειάζεται βοήθεια – Έχει ξεφύγει” λέει ο πρώην σύζυγος της δασκάλας που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία

Ο πρώην σύζυγος της δασκάλας που κατήγγειλε 6χρονο παιδάκι για θωπεία μίλησε για το περιστατικό στο Live News.

Υπενθυμίζεται πως η 55χρονη γυναίκα είχε αποκαλύψει στο MEGA ότι ζούσε τον εφιάλτη της κακοποίησης από τον πρώην σύζυγό της.

Ο ίδιος απαντά στην εκπομπή διαψεύδοντας την κακοποίηση ενώ ανέφερε πως έχουν χωρίσει από τον Μάρτιο και πλέον δεν έχουν καμία επαφή.

«Ότι είχε προβλήματα, είχε. Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε ψυχολογικά, ηθικά και τα λοιπά, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν δέχτηκε τις αξιολογήσεις. Δούλευε τόσα χρόνια στα σχολεία, διορίστηκε (πριν) 4 χρόνια. Εξέτισε την προβλεπόμενη που είχε να κάνει στην Κορινθία και μετά μπορούσε να έρθει Αθήνα, αλλά δεν έκανε αίτηση, γιατί της άρεσε εκεί πέρα κι εμένα με άφησε μόνο μου με τα παιδιά, με τους γονείς της. Έχουμε χωρίσει από 1η Μαρτίου, δεν έχουμε καμία επαφή και τώρα βγαίνει και με συκοφαντεί ότι την κακοποιούσα 30 χρόνια.

»Είπαμε θα χωρίσουμε κοινή συναίνεση. Τώρα από εκεί και πέρα τι βγαίνει και λέει μετά… Θέλω να σκεφτώ τι θα κάνω. Εγώ σκέφτομαι τα παιδιά, άμα το προχωρήσει πολύ και εγώ τα δικαιώματα μου σκέφτομαι, την προστασία της υπόληψης μου, τώρα αυτά που βγαίνει και λέει, όσοι μας ξέρουν ποιος την πιστεύει; Η κοπέλα δεν είναι στα καλά της, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης, θέλει φάρμακα τώρα. Εγώ της τα είχα πει πριν γίνουν τα όλα σκηνικά.

»Εγώ της πρότεινα να χωρίσουμε ειρηνικά, και ήθελε να καλέσει αστυνομία, ήθελε να το χοντρύνει το θέμα. Έχει ξεφύγει, εγώ της το έχω πει καιρό ότι ήθελε να πάρει κάποια φάρμακα. Αυτή νομίζει ότι αν πάρει φάρμακα θα γίνει χάλια, θα γίνει ψυχοπαθής».