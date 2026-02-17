MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάρισα: Παρέσυρε και τραυμάτισε με πατίνι καρκινοπαθή γυναίκα – Ψάχνει τις κάμερες η κόρη της

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε μία γυναίκα στη Λάρισα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας πως μια έφηβη κοπέλα παρέσυρε με το ηλεκτρικό της πατίνι την καρκινοπαθή μητέρα της, την εγκατέλειψε στο σημείο πεσμένη στο οδόστρωμα και έφυγε.

Στην ανάρτησή της αναφέρει πως το ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Τυχερού στη Λάρισα και για καλή της τύχη την γυναίκα βοήθησε μια διερχομένη κυρία.

Αφού κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, ψάχνει τόσο τη γυναίκα που βοήθησε την μητέρα της όσο και κάποιους που έχουν κάμερες στην περιοχή σε σπίτια ή καταστήματα προκειμένου να αναγνωριστεί η κοπέλα που παρέσυρε την μητέρα της.

Συγκεκριμένα γράφει στην ανάρτησή της:

«Πριν λίγο 14:15 (σ.σ. χθες Δευτέρα) χτύπησε την καρκινοπαθή μητέρα μου ένα πατίνι που οδηγούσε ένα έφηβο κορίτσι, στην οδό τυχερού (κοντά στο ύψος της Ιωαννίνων) στη Νεάπολη. Την ΠΑΡΑΤΗΣΕ πεσμένη στο έδαφος εννοείται και εξαφανίστηκε. Την βοήθησε να σηκωθεί μια κυρία από ένα περαστικό αμάξι. ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ

ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ Ή ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μου. Έχει παραγίνει πια η κατάσταση … Έχουμε ήδη απευθυνθεί στην αστυνομία και η μητέρα μου είναι στο νοσοκομείο. Ή αν το δει η κυρία που την βοήθησε παρακαλώ θερμά να μου στείλει».

Παρέσυρε και τραυμάτισε με πατίνι καρκινοπαθή γυναίκα στη Λάρισα, ψάχνει τις κάμερες η κόρη της

Λάρισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Akylas: “Είχα imposter syndrome – Ενώ έχω δουλέψει πολύ μέσα μου έλεγα αν το αξίζω όλο αυτό;”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Βιολάντα: Σοβαρές κακοτεχνίες αποκαλύπτουν οι πραγματογνώμονες μετά τη φονική έκρηξη με πέντε νεκρές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Συγκινητική στιγμή με Κούτσια: Αφιέρωσε το γκολ που πέτυχε στα επτά αδικοχαμένα “αετόπουλα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Θ. Κοντογεώργης για συμφωνία με Chevron: Η Ελλάδα είναι πλέον ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Έλεγχοι για άδειες πυρασφάλειας και σε άλλα εργοστάσια του ιδιοκτήτη της “Βιολάντα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μαρινάκης για τις εικόνες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής: Να αποκτηθούν εφόσον είναι γνήσιες