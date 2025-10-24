Λάρισα: Φως στα αίτια του θανάτου του βρέφους θα ρίξει η νεκροψία

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας περιμένουν οι Αρχές προκειμένου να ρίξουν φως στη αιτία θανάτου του μόλις ενός μηνός βρέφους από το Αργυροπούλι Τυρνάβου.

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/10), όταν η γιαγιά του παιδιού μετέφερε το βρέφος αρχικά στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου και από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση της 5η ΥΠΕ:

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε με ανακοίνωση η 5η ΥΠΕ αναφέροντας τα εξής:

«Βρέφος 1 μηνών θήλυ, μετεφέρθη με ΙΧ στις 05:45 στις 23/10/2025 στο ΚΥ Τυρνάβου από συγγενικά του πρόσωπα παρουσιάζοντας μυδρίαση άσφυγμο και χωρίς αναπνοή.

Έγινε ΚΑΡΠΑ από τους γιατρούς του ΚΥ και 06:01 διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΚΥ στο ΓΝ Λάρισας με ώρα άφιξης 06:18 συνοδεία γιατρού και πληρωμάτων του ασθενοφόρου συνεχίζοντας τις προσπάθειες ανάνηψης χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Διετάχθη νεκροψία και νεκροτομή και ενημερώθηκε το ΑΤ Τυρνάβου».