MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λάρισα: Φως στα αίτια του θανάτου του βρέφους θα ρίξει η νεκροψία

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας περιμένουν οι Αρχές προκειμένου να ρίξουν φως στη αιτία θανάτου του μόλις ενός μηνός βρέφους από το Αργυροπούλι Τυρνάβου.

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/10), όταν η γιαγιά του παιδιού μετέφερε το βρέφος αρχικά στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου και από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση της 5η ΥΠΕ:

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε με ανακοίνωση η 5η ΥΠΕ αναφέροντας τα εξής:

«Βρέφος 1 μηνών θήλυ, μετεφέρθη με ΙΧ στις 05:45 στις 23/10/2025 στο ΚΥ Τυρνάβου από συγγενικά του πρόσωπα παρουσιάζοντας μυδρίαση άσφυγμο και χωρίς αναπνοή.

Έγινε ΚΑΡΠΑ από τους γιατρούς του ΚΥ και 06:01 διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΚΥ στο ΓΝ Λάρισας με ώρα άφιξης 06:18 συνοδεία γιατρού και πληρωμάτων του ασθενοφόρου συνεχίζοντας τις προσπάθειες ανάνηψης χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Διετάχθη νεκροψία και νεκροτομή και ενημερώθηκε το ΑΤ Τυρνάβου».

βρέφος Λάρισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες μηχανή στην Περιφερειακή Οδό – Κυκλοφοριακό “χάος” προς ανατολικά

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ισραήλ: Θα χάσει όλη μας την υποστήριξη αν προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Ποιοι πάνε ταμείο σήμερα

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

“Σήκωσε” το Λούβρο: Η εταιρεία του γερανού που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία έκανε… διαφήμιση με το περιστατικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Υπέρ της συμπόρευσης με τον Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελλος – Πολάκης: Αυτό είναι διάσπαση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Γιώργος Αυτιάς σε Κομισιόν: “Στηρίξτε ισότιμα τα σύνορα της Ελλάδας όπως και των βόρειων χωρών, λόγω απειλών από την Τουρκία”