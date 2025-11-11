Κρήτη: “Βροχή” οι μπαλωθιές σε γλέντι παρά τις ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη

Δεν πέρασαν λίγα 24ωρα από τις ανακοινώσεις Χρυσοχοϊδη για την οπλοκατοχή και οπλοφορία με φόντο το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, και μία νέα σύλληψη είχαμε στην Κρήτη για άσκοπους πυροβολισμούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το cretalive ένας 29χρονος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο για μπαλωθιές σε γλέντι την περασμένη Κυριακή.

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν αναστάτωση με αποτέλεσμα να παρέμβουν οι αρχές φορώντας του χειροπέδες.