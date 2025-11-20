Κρήτη: Ο ανιψιός πυροβόλησε τον 60χρονο την ώρα που κοιμόταν – Εξιχνιάστηκε ο πυροβολισμός “μυστήριο”

Σοκ προκαλεί η εξιχνίαση της υπόθεσης των πυροβολισμών στο Τυμπάκι, όπου ένας 60χρονος είχε τραυματιστεί, ενώ κοιμόταν στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το creta24.gr, οι αστυνομικοί έφτασαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και ταυτοποίησαν τον δράστη, ο οποίος είναι ένας 21χρονος ανιψιός του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 60χρονος, κοιμόταν στο κρεβάτι του μαζί με την σύζυγό του, όταν τραυματίστηκε από σκάγια καραμοπίνας.

Ο δράστης είχε πυροβολήσει από το παράθυρο του υπονοδωματίου τους, με τα σκάγια να πετυχαίνουν τον άτυχο άνδρα στην πλάτη και το χέρι.

Ο 60χρονος, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, είχε μεταβεί στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου είχε δεχτεί τις πρώτες βοήθειες και είχε αποχωρήσει.

Πλέον οι αρχές αναζητούν τον 21χρονο ανιψιό του.