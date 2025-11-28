Κρήτη: Με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρετούν τον 19χρονο Ραφαήλ – Στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και αβάσταχτου πόνου, η οικογένεια συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα Παρασκευή (28/11) τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη που έχασε την ζωή του σε πεδίο βολής στη Ρόδο, έπειτα από έκρηξη χειροβομβίδας.

Σύμφωνα με το creta24.gr, η κηδεία του 19χρονου τελείται στον τόπο καταγωγής του, το Τυμπάκι και στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου, όπου από νωρίς το πρωί βρέθηκαν άνθρωποι που τον γνώριζαν για να του πουν το τελευταίο αντίο, με πολλούς να κρατούν ένα λευκό τριαντάφυλλο.

Το παρών δίνουν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης, ο Διοικητής 44 Στρατιωτικής Διοικήσεων, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Επικήδειο θα εκφωνήσει ο ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ όπου υπηρετούσε ο 19χρονος οπλίτης.

Έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, βρίσκεται στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών στον 19χρονο Ραφαήλ.

Στεφάνι έχουν αποστείλει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διαβάκης.

Με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου -τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο 19χρονος Ραφαήλ- θα παραμείνουν κλειστά την ώρα της κηδείας του.

Δείτε φωτογραφίες: