MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρήτη: Με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρετούν τον 19χρονο Ραφαήλ – Στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών

|
THESTIVAL TEAM

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και αβάσταχτου πόνου, η οικογένεια συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα Παρασκευή (28/11) τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη που έχασε την ζωή του σε πεδίο βολής στη Ρόδο, έπειτα από έκρηξη χειροβομβίδας.

Σύμφωνα με το creta24.gr, η κηδεία του 19χρονου τελείται στον τόπο καταγωγής του, το Τυμπάκι και στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου, όπου από νωρίς το πρωί βρέθηκαν άνθρωποι που τον γνώριζαν για να του πουν το τελευταίο αντίο, με πολλούς να κρατούν ένα λευκό τριαντάφυλλο.

Το παρών δίνουν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης, ο Διοικητής 44 Στρατιωτικής Διοικήσεων, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Επικήδειο θα εκφωνήσει ο ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ όπου υπηρετούσε ο 19χρονος οπλίτης.

Έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, βρίσκεται στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών στον 19χρονο Ραφαήλ.

Στεφάνι έχουν αποστείλει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διαβάκης.

Με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου -τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο 19χρονος Ραφαήλ- θα παραμείνουν κλειστά την ώρα της κηδείας του.

Δείτε φωτογραφίες:

Κηδεία Κρήτη Στρατιώτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τρόμος για ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη: Γείτονας έσκισε τα λάστιχα του αυτοκινήτου τους και τους χτυπούσε την εξώπορτα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Σπανούλης: Το χάλκινο έφερε μια νέα πνοή, φαίνεται η αύρα της ομάδας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Κρήτη: Σήμερα η κηδεία του 19χρονου οπλίτη που σκοτώθηκε σε στρατιωτική άσκηση στη Ρόδο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 34 λεπτά πριν

Φλωρίδης: Μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο – Προστατεύουμε τους πολίτες από τα χρέη και βάζουμε τέλος στις συγκρούσεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 12 ώρες πριν

Δήμου Θερμαϊκού: Ασφαλείς, πιστοποιημένες και ξανά σε λειτουργία σύντομα οι παιδικές χαρές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Πηγές ΠΑΣΟΚ: “Η κατάθεση Ντογκούλη ξεσκεπάζει το σύστημα ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ”