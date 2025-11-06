Κρήτη: Εντοπίστηκαν 58 μετανάστες τα ξημερώματα στην Ιεράπετρα
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Νέα άφιξη μεταναστών καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στην Ανατολική Κρήτη. Πρόκειται για 58 άτομα που αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα στην παραλία Λιμνάκι, στην περιοχή Στόμιο Ιεράπετρας.
Οι αρχές ενημερώθηκαν από ιδιώτη και έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, ενώ αυτή την ώρα προωθείται η διαδικασία καταγραφής τους. Αμέσως μετά θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής.
