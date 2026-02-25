MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρίσιμες οι επόμενες 12 ώρες για τα χωριά του Σουφλίου μετά την υπερχείλιση του ποταμού Έβρου

|
ΦΑΝΗ ΧΑΡΙΣΗ

Κρίσιμες είναι οι επόμενες 12 ώρες για περιοχές του Δήμου Σουφλίου καθώς έχουν σπάσει τέσσερα αναχώματα, Κορνοφώλια, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλαχτό.

Στα Λάβαρα όπου τα νερά έφτασαν στο χωριό οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σουφλίου μπάζωσαν συγκεκριμένα σημεία προκειμένου όπως είπε στο thestival.gr ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Δημήτρης Δορούσης να “σφραγίσει το χωριό και να μην μπει νερό” προσθέτοντας ότι “δεν έχει φύγει ο κίνδυνος” κι ότι “όλο το βράδυ θα κάνουμε περιπολίες στα σημεία που μπαζώσαμε”.

Στα Λάβαρα οι κάτοικοι περνούν για να δουν το ύψος του νερού που έχει κατακλύσει τον κόμβο που συνδέει το χωριό με την εθνική οδό ενώ αντλίες δουλεύουν ασταμάτητα προκειμένου το χωριό να μην κινδυνέψει.

Η κατάσταση είναι δύσκολη και στο Σουφλί όπου έφτασαν τα νερά ενώ αυτήν την ώρα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με κύριο θέμα τις πλημμύρες.

Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, περίπου 50.000 μόνο στο Δήμο Σουφλίου, έχουν καταστραφεί όπως ανέφερε στο thestival.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χρήστος Τσακίρης ενώ ζημιές έχουν υποστεί και αρκετές υποδομές όπως γεωτρήσεις και αρδευτικά δίκτυα.

Έβρος

