Κοζάνη: Έλεγχος της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής μετά από δημοσιεύματα για νεκρά πρόβατα στον Άγιο Ελευθέριο

Έλεγχο στην περιοχή Αγίου Ελευθερίου (προς Πτελεά), διενήργησε κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μετά από δημοσιεύματα σχετικά με την ανεύρεση νεκρών προβάτων από κυνηγούς στο σημείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης, μετά από τον έλεγχο «διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δέρματα και κεφαλές προβάτων, τα οποία δεν έφεραν ενώτια, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση δεν προέκυψαν ενδείξεις ευλογιάς ή άλλης ζωονόσου» και «τα ευρήματα πιθανόν να συνιστούν υπολείμματα παράνομης σφαγής».

Ενημερώθηκε η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες περισυλλογής και καταστροφής των εν λόγω ευρημάτων.

Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Κοζάνης επισημαίνει ότι «η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη σφαγή και διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων είναι υποχρεωτική και θα προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ σε περιπτώσεις παραβάσεων θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και της ζωικής παραγωγής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κοζάνη Πρόβατα

