Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Υπό τους ήχους της “Συννεφούλας” ξεκίνησε η πομπή προς το Α’ Νεκροταφείο – Δείτε βίντεο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία στην Μητρόπολη Αθηνών, με τη σορό του Διονύση Σαββόπουλου να οδεύει προς την τελευταία του κατοικία στο Α’ Νεκροταφείο.
Με τους επικήδειους του Κ. Μητσοτάκη, της Κ. Σακελλαροπούλου, τον ιδιαίτερα συγκινητικό λόγο του Στ. Φασουλή και του Αλκίνοου Ιωαννίδη, αλλά και του ενός γιου και του εγγονού του σπουδαίου τραγουδοποιού ξεκίνησε η πομπή για το Α’ Νεκροταφείο με πλήθος κόσμου να τον αποχαιρετά βγαίνοντας από την Μητρόπολη.
Η πομπή ξεκίνησε υπό τους ήχους του «τι έπαιξα στο Λαύριο», ενώ στη συνέχεια ακούστηκαν οι ήχοι του τραγουδιού «Συννεφούλα μου», με τον κόσμο να χειροκροτά ρυθμικά.
