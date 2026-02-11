Κερδίζει τη μάχη το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από το σιντριβάνι στην Καλλιθέα

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας των τριών παιδιών που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων Παίδων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Όπως ανέφερε, το βρέφος 30 ημερών που νοσηλεύεται με λοίμωξη από RSV εμφανίζει σαφή βελτίωση και αναμένεται ακόμη και σήμερα ή αύριο να εξέλθει από τη ΜΕΘ, ώστε να συνεχίσει τη νοσηλεία του σε απλή κλίνη.

Βελτιωμένη είναι και η εικόνα του 2,5 ετών κοριτσιού που είχε ανασυρθεί από συντριβάνι στην Καλλιθέα, με τον κ. Γιαννάκο να κάνει λόγο για αισιοδοξία όσον αφορά την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του. «Φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες της περίπτωσης, καθώς «πολύ ώρα έμεινε ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο».

Ευχάριστα είναι τα νέα και για το 6χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται επί ημέρες στη ΜΕΘ με εγκεφαλίτιδα που προήλθε από γρίπη, καθώς, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ανταποκρίθηκε στα ερεθίσματα, γεγονός που αποτελεί ενθαρρυντικό σημάδι για την πορεία της υγείας του.

Ο κ. Γιαννάκος εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων Παίδων για τη μάχη που δίνουν καθημερινά στις ΜΕΘ, τονίζοντας τη σημασία της άμεσης και εξειδικευμένης φροντίδας για τα βαριά περιστατικά παιδιών.