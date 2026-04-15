MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καθαρίστρια καταγγέλλει για απάτη γιο πασίγνωστης τραγουδίστριας – Πώς βρέθηκε με χρέη εκατομμυρίων

Pexels
|
THESTIVAL TEAM

Πάνω από 3,1 εκατομμύρια ευρώ βρέθηκε να χρωστάει στο Ελληνικό Δημόσιο, μια γυναίκα που εργαζόταν ως καθαρίστρια η οποία καταγγέλλει καταγγέλλει τον γιο πολύ γνωστής τραγουδίστριας και ένα πρόσωπο από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Βόρεια Ελλάδα, για εμπλοκή σε κύκλωμα απάτης.

Όπως περιέγραψε η γυναίκα, είχε εμπιστοσύνη στον γιο της τραγουδίστριας, ο οποίος της έλεγε συχνά να υπογράφει έγγραφα και εκείνη δεχόταν. Ωστόσο, ο άνδρας δεν της έδωσε ποτέ αντίγραφα αυτών των εγγράφων, ενώ υποσχόταν στην καθαρίστρια οικονομική βοήθεια την οποία η γυναίκα είχε ανάγκη, λόγω σοβαρών θεμάτων υγείας. Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει πως οι εμπλεκόμενοι απέκτησαν πρόσβαση στους προσωπικούς της κωδικούς, εμφανίζοντάς την ως ιδιοκτήτρια επιχειρήσεων σε περιοχές όπως η Βέροια, τις οποίες η ίδια δεν είχε επισκεφθεί ποτέ.

Η μεγάλη απάτη αποκαλύφθηκε στη ΔΟΥ Καλαμαριάς, όπου η γυναίκα ενημερώθηκε επίσημα για το αστρονομικό ποσό που εμφανίζεται στο όνομά της. Πρόκειται για χρήματα ύψους 3.163.000 ευρώ.

Η γυναίκα, ζει με τον τον σύζυγό της ο οποίος πάσχει από άνοια και σχιζοφρένεια, ενώ και η ίδια αντιμετωπίζει αυτοάνοσο νόσημα, περιγράφει τη στιγμή της αποκάλυψης: «Έχω μπλέξει σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πήραν τον κωδικό μου και με χρεώνουν. Υπέγραψα έγγραφα χωρίς να έχω αντίγραφα. Επειδή δεν ξέρω πολλά γράμματα με παγίδευσαν.

Εκμεταλλεύτηκαν την οικονομική μου κατάσταση που δεν ήταν καλή και εγώ τους εμπιστεύτηκα. Έκανα ένα τραγικό λάθος που έβαλα την υπογραφή μου, την έκλεψαν και τη δημιούργησαν όπως ήθελαν αυτοί. Τώρα είμαι οικονομικός εγκληματίας του κράτους μου. Που εγώ δεν έτρωγα για να πληρώσω τη ΔΕΗ και το ενοίκιό μου», τόνισε η γυναίκα.

Και συμπλήρωσε: «Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση, δηλαδή κάποιοι έχουνε πάρει τον κωδικό μου και με χρεώνουνε χρέη ύψους 3.163.000. Εγώ είμαι μια φτωχιά καθαρίστρια. Πηγαίνω σε μαγαζιά, σε καταστήματα, γραφεία, σπίτια, τα πάντα. Είχα πάει στον κύριο … στο … του ως καθαρίστρια, που είναι ο γιος της κυρίας …

Επειδή είχα κάποιες οικονομικές δυσκολίες με θέματα υγείας, σοβαρά θέματα, “Ναι, θα υπογράψεις” λέει “εδώ”, λέει “κάτι που θα σου δώσουμε, θα σε κάνουμε” λέει “συνέταιρο”. Εγώ δεν τα είδα αυτά τα έγγραφα, λέω “Δεν πρέπει” λέω “να έχω και εγώ” λέω “ένα αντίγραφο;”. “Όχι, όχι” λέει “δεν χρειάζεται” λέει “θα τα έχει” λέει “ο λογιστής μου και ο δικηγόρος μου”», περιέγραψε μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Παρά τις προσπάθειες της γυναίκας να ζητήσει εξηγήσεις, οι απαντήσεις που παίρνει παραμένουν αόριστες, ενώ οι αρχές έχουν ήδη κατασχέσει πολλά περιουσιακά της στοιχεία.

«Λέω “τι είναι πάλι αυτά που με χρεώσατε;”. “Μην ανησυχείς” λέει “Θα τα φτιάξουν τα παιδιά”. Δεν ξέρω ποια παιδιά ήταν αυτά. Και αυτή τη στιγμή είμαι χρεωμένη 3 εκατομμύρια. Όταν το είδα, δηλαδή… μου ήρθε στο κεφάλι μου, δεν ξέρω πού έχω μπλέξει», ανέφερε καταλήγοντας.

Απάτη Καταγγελία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

