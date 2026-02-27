MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατάκολο: Ανατίναξαν δις τον βράχο 40 τόνων που απειλούσε σπίτια και επιχειρήσεις – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Δεν είχε το αποτέλεσμα που ήλπιζαν οι Aρχές η πρώτη επιχείρηση ελεγχόμενης ανατίναξης του τεράστιου βράχου στο Κατάκολο, ενώ πριν από λίγη ώα πραγματοποιήθηκε και δεύτερη ελεγχόμενη ανατίναξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, η πρώτη φάση της επιχείρησης κατάφερε να αποσπάσει μόνο ένα τμήμα του βράχου. Το μεγαλύτερο μέρος του παραμένει συμπαγές, με τους ειδικούς πυροτεχνουργούς να εκτιμούν ότι η σύσταση του πετρώματος αποδείχθηκε πιο σκληρή από όσο προέβλεπαν οι αρχικές μελέτες.

Αυτή την ώρα μετά και την δεύτερη έκρηξη, γίνεται αυτοψία από τους πυροτεχνουργούς για το αν θα χρειαστεί και τρίτη ελεγχόμενη ανατίναξη του βράχου.

Υπενθυμίζεται οτι ο βράχος, είχε αποκολληθεί από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στα μέσα Φεβρουαρίου. Η θέση του στην απότομη πλαγιά είχε προκαλέσει συναγερμό στις Αρχές, καθώς απειλούσε άμεσα τουλάχιστον 10 κατοικίες και επιχειρήσεις που είχαν εκκενωθεί προληπτικά.

Βράχος Κατάκολο

