Καλλιθέα: Τα νεότερα για το δίχρονο κοριτσάκι που έπεσε μέσα σιντριβάνι

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί τις τελευταίες ώρες για το δίχρονο κορίτσι που παραμένει διασωληνωμένο σε βαριά κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν, αφότου φέρεται να παρέμεινε για αρκετά λεπτά κάτω από την επιφάνεια του νερού σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι εξετάσεις από την αξονική, που υποβλήθηκε, δεν έχουν δείξει εγκεφαλικό οίδημα κάτι που αφήνει χαραμάδα ελπίδας για ανάρρωση. Το πιθανότερο είναι πως αυτό συνέβη επειδή είχε πέσει σε παγωμένο νερό, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τα επόμενα 24ωρα παραμένουν κρίσιμα.

Το βράδυ της Δευτέρας, όπως έγινε γνωστό οι γιατροί ζήτησαν το παιδί να υποβληθεί επειγόντως και σε μαγνητική τομογραφία, προκειμένου να έχουν μια πιο πλήρη εικόνα για την εξέλιξη της υγείας του.