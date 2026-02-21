MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καλαμπάκα: Πλήθος κόσμου και συγκίνηση στο τριετές μνημόσυνο για τα τρία κορίτσια της οικογένειας Πλακιά – Δείτε εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε σήμερα το πρωί το τριετές μνημόσυνο για τη Χρύσα, την Αναστασία-Μαρία και τη Θωμαή Πλακιά, τα τρία αγγελούδια που χάθηκαν τόσο άδικα το 2023 στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με το kalabakacity.gr, το μνημόσυνο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου, στο Καστράκι, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν εκεί για να ανάψουν ένα κερί, να προσευχηθούν και να σταθούν, έστω και σιωπηλά, δίπλα στις οικογένειες του Δημήτρη και του Νίκου Πλακιά.

Δείτε φωτογραφίες:

Καλαμπάκα Μνημόσυνο Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη

