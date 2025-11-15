MENOY

Καλά τα νέα για το βρέφος που κάηκε από λάδι – “Σήμερα βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του”, λένε οι γονείς

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Ευχάριστα είναι τα νέα για το 15 μηνών αγοράκι, το οποίο υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι, ύστερα από ατύχημα σε χωριό της Καρδίτσας στις 25 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ευχαριστήρια επιστολή της οικογένειας, ο μικρός Θανασάκης με τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού παρουσίασε σημαντική βελτίωση και κατάφερε το θαύμα, ενώ οι γονείς ξαναβλέπουν το χαμόγελό του.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του μαγείρευε στο σπίτι τους και χρειάστηκαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να αναποδογυρίσει το τηγάνι και να πέσει πάνω του λάδι.

Το μωρό έφερε εγκαύματα στο 15% του σώματός του, και η κατάστασή του για μέρες ήταν κρίσιμη. Το παιδάκι αρχικά διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, όμως η κρισιμότητα της κατάστασής του, ανάγκασε τους θεράποντες ιατρούς να εισηγηθούν την διακομιδή του στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας.

Το μωρό υπέστη και καρδιακή ανακοπή, όμως οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Η ευχαριστήρια επιστολή της οικογένειας:

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί ήσασταν και είστε εκεί – φύλακες άγγελοι του μωρού μας, Θανασάκη.

Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, με την τεράστια υποστήριξη και τον αστείρευτο συντονισμό σας, καταφέρατε το θαύμα: σήμερα βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του γιου μας στα χείλη του.

Ευχαριστούμε το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς και τον Υπουργό και Βουλευτή του τόπου μας, Κώστα Τσιάρα, για το αμέριστο ενδιαφέρον τους. Έκανε το παιδί μας παιδί του και δεν μας άφησε ούτε στιγμή.

Ευχαριστούμε επίσης τον Διοικητή του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, κ. Νίκο Χαραλάμπους, που ήταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή, και όλους τους γιατρούς και διασώστες αεροδιακομιδής.

Η μεγαλύτερη υποστήριξη όμως προήλθε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Liibeck της Γερμανίας, εκεί όπου έγινε η εισαγωγή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του καθηγητή «Αγλαΐα Κυριακού», όπου μαζί με τη συντονίστρια της ΜΕΘ, Αριστούλα Πατσαρού, παιδίατρο-εντατικολόγο, μας στάθηκαν όχι μόνο ως επιστήμονες, αλλά και ως άνθρωποι -ακόμη και στον τρόπο διαμονής μας δίπλα στο παιδί.

Χρειαστήκαμε ένα χέρι βοήθειας και μας δώσατε δύο, προσφέροντάς μας ξανά το χαμόγελο του Θανάση μας.

Οικογένεια,
Φωτσή Παναγιώτη & Ηλιάνα Νάκου».

