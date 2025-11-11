Ιωάννα Τούνη: “Το λυπηρό είναι πως οι κατηγορούμενοι εμφανίζονται ως θύματα” λέει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης το πρωί της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, με την ελπίδα πως η δίκη για την υπόθεση revenge porn θα ξεκινούσε, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη, καθώς υπήρξε νέα αναβολή για της 28 Νοεμβρίου 2025.

Στο πλευρό της influencer ήταν για ακόμα μια φορά ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Το πρωί της Τρίτης 11 Νοεμβρίου, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και αναφέρθηκε στην υπόθεση, λέγοντας πως οι κατηγορούμενοι προσπαθούν να παρουσιαστούν ως θύματα. Όπως ανέφερε, η Ιωάννα Τούνη δεν επιθυμεί να κερδίσει χρήματα μέσα από αυτό που κατήγγειλε. Στόχος της είναι να στείλει ένα μήνυμα στις υπόλοιπες γυναίκες και στους υπόλοιπους που μπορεί να έχουν τέτοιες διαθέσεις.

«Ζητήσαμε να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών για να μην αναχθεί σε show. Οι κατηγορούμενοι είναι παρόντες. Το λυπηρό είναι ότι εμφανίζονται ως θύματα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό; Λένε τέτοιους ισχυρισμούς, τους ακούνε οι κυρίες Εφέτες και η κυρία Εισαγγελέας, τους ακούμε εμείς και προσωπικά λέω μέσα μου: “Θεέ μου, έχουν συνειδητοποιήσει τι έκαναν;”. Οι κατηγορούμενοι είναι δύο, ο λήπτης και ο άνδρας που συμμετέχει στη συγκεκριμένη παράνομη βιντεογράφηση», πρόσθεσε ο ποινικολόγος.

«Η κυρία Τούνη δε θέλει χρήματα. Γι’ αυτό και δεν έχει κάνει αγωγή. Θα μπορούσε να κάνει αγωγή για δικοπραξία και να ζητάει χρήματα για ηθική βλάβη. Το μόνο που θέλει είναι την καταδίκη τους, για να πάει ένα μήνυμα και στις υπόλοιπες γυναίκες και στους υπόλοιπους που μπορεί να έχουν τέτοιες διαθέσεις», είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθονται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο κι ένα άτομο το οποίο φέρεται να βιντεοσκόπησε την πράξη. Η θέση των δύο κατηγορούμενων είναι πως ούτε «τράβηξαν» το βίντεο, ούτε το διέδωσαν.

Δείτε το βίντεο

Μιλώντας στις κάμερες πριν μπει στο δικαστήριο, η γνωστή επιχειρηματίας και influencer τόνισε: «Σήμερα έχουμε έρθει για να γίνει η δίκη. Ελπίζω να έρθουν και οι δύο κατηγορούμενοι και να μην ζητήσουν πάλι αναβολή προκειμένου να με αποστραγγίζουν ψυχικά. Περιμένω να δω τους κατηγορούμενους, έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη, δεν έχω ζητήσει κάποια οικονομική αποζημίωση, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ. Εύχομαι να υπάρξει τιμωρία σε δύο ανθρώπους που ήθελαν να καταστρέψουν μια ζωή».

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι η υπόθεση έχει αναβληθεί άλλες τρεις φορές. Το αίτημα του δικηγόρου της Ιωάννας Τούνη να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, είχε γίνει αποδεκτό από το δικαστήριο.