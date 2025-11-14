Ημαθία: Στους δρόμους με τα τρακτέρ τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – “Τα προβλήματά μας είναι πολλά, θα ερημώσουν τα χωριά” – Δείτε βίντεο

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ημαθίας για τα προβλήματα του κλάδου τους αλλά και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων.

Από νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στα Καβάσιλα Ημαθίας ενώ πριν από λίγο κομβόι με περισσότερα από 100 τρακτέρ ξεκίνησε από εκεί με προορισμό τη Βέροια. σκοπεύοντας να φτάσουν έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και έξω από το γραφείο του υφουπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, που είναι βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ.

Οι αγρότες κρουούν τον κώδωνα του κινδύνου για το επάγγελμά τους τονίζοντας πως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, τότες τα χωριά θα ερημώσουν.

“Κρίνεται η επιβίωση του επαγγέλματος του αγρότη, θα ερημώσουν τα χωριά και ο νομός Ημαθίας, τα προβλήματά μας είναι πολλά, όχι μόνο αν θα πάρουμε τις επιδοτήσεις στην ώρα μας”, ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Γιάννης Κιρκιλιανίδης, αγρότης.

Όπως είπε, μείζον είναι και το θέμα της ιδιωτικοποίησης του αρδευτικού νερού αλλά και το πού καταλήγουν τα χρήματα των επιδοτήσεων.

“Ήδη όλοι οι αγρότες χρωστάμε στην τράπεζα, το 80% των αγροτών έχει χρέη. Από αυτόν τον αγώνα θα κριθεί αν θα ζήσουν οι οικογένειές μας, αν θα ζήσουν τα χωριά μας”, υπογράμμισε επίσης ο κ. Κιρκιλιανίδης ενώ τόνισε πως “δεν μπορεί να γίνει καμία ιδιωτικοποίηση νερού χωρίς διάλογο με αγρότες και τοπικούς οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων”.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων και ζητούν την άμεση λήψη μέτρων ενώ ξεσπούν για τη διαχείριση της κατάστασης από πλευράς κυβέρνησης.

“Έχουμε πληγεί από την ευλογιά, ζητάμε από την κυβέρνηση να πράξει τα νόμιμα και όχι να εξαντλεί τα νόμιμα πάνω σε κτηνοτρόφους. Βρωμάει ο τόπος από τα ψοφίμια κι αυτοί θεωρούν ότι κάνουν το καλύτερο”, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Βασίλης Καταφυγιώτης, κτηνοτρόφος.

“Ρωτάμε τον κ. Τσιάρα και τον κ. Κέλλα αν μπορούν να επιβιώσουν έναν χρόνο χωρίς εισόδημα”, πρόσθεσε τονίζοντας πως η κυβέρνηση με τη διαχείριση στο ζήτημα αυτό “εξευτελίζει τις οικογένειες των αγροτών”.

Παράλληλα ζήτησε από τον πρωθυπουργό να σκύψει πάνω από τα προβλήματα των κτηνοτρόφων και να δώσει λύσεις.