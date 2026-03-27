Ηλεία: Πώς αποκαλύφθηκε η κακοποίηση του βρέφους 10 μηνών στον Πύργο – Η μητέρα συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση του 10 μηνών βρέφους που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο με τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση.

Όπως ανέφεραν στο protothema.gr αστυνομικές πηγές, από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί εκτιμούν πως το παιδί έχει κακοποιηθεί, γι’ αυτό και αναζητούν την μητέρα (Ρομά) για περαιτέρω εξηγήσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η περιπέτεια του παιδιού ξεκίνησε πριν από περίπου 10 ημέρες, στις 16 Μαρτίου, όταν μια γυναίκα κάλεσε τις Αρχές και κατήγγειλε πως είδε μια νεαρή Ρομά να κρατά ένα βρέφος με τραύμα στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Α.Τ. Πύργου και της ΔΙΑΣ, συνέλαβαν τη μητέρα του παιδιού για έκθεση ανηλίκου (τις επόμενες μέρες αφέθηκε ελεύθερη) και μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο Πύργου όπου διαπιστώθηκε ότι πράγματι έφερε τραύμα στο πόδι.

Το παιδί νοσηλεύτηκε στο εν λόγω νοσοκομείο για 10 μέρες (μέχρι χθες Πέμπτη) και στη συνέχεια αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο που είναι πιο εξειδικευμένο. Ο γιατρός που το εξέτασε διαπίστωσε ότι το παιδί έχει υποστεί κάταγμα και ότι έχει δερματικές βλάβες. Κάλεσε τις Αρχές, έδωσε σχετική κατάθεση και σημείωσε πως, κατά την εκτίμησή του, τα τραύματα έχουν προέλθει από κακοποίηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ, το βρέφος έχει οστεομυελίτιδα, παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι και σημάδια στο σώμα του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα. Η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.

