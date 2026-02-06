Ιάσονας Αποστολόπουλος κατά Καρυστιανού για το ναυάγιο στη Χίο: Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; Οφείλετε να ανασκευάσετε

Να ανασκευάσει τις δηλώσεις της για το πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών στη Χίο καλεί την Μαρία Καρυστιανού ο Ιάσονας Αποστολόπουλος.

Με ανάρτησή του στο facebook ο ακτιβιστής-διασώστης απαντά στη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού μετά το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς ανοικτά της Χίου, που επέκρινε το κράτος που «δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών».

«Γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;» λέει μεταξύ άλλων και καταλήγει καλώντας την Μαρία Καρυστιανού να ανασκευάσει τις δηλώσεις της.

Την ανάρτηση την ανέβασε στο facebook. Στη συνομιλία παρενέβη και ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών ο οποίος διερωτήθηκε γιατί δεν το ανέβασε και στην πλατφόρμα X . Μάλιστα σχολίασε απευθυνόμενος στον Ι. Αποστολόπουλο: «Αυτός δεν ήταν μαζί στα πάνελ και έβγαινε φωτογραφίες με τη Μαρία (σ.σ. Καρυστιανού); Τώρα την κατηγορεί και αυτός;».

Ο Ιάσων Αποστολόπουλος απάντησε στον Ν. Πλακιά λέγοντας ότι δεν φοβάται να απαντήσει στην κυρία Καρυστιανού και έκανε την ανάρτηση και στο X.