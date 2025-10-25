MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γκάζι: Σφραγίζεται το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη σφράγιση του κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη στο Γκάζι.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα», τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα», προσθέτει ο κ. Δούκας.

Πηγή: enikos.gr

Γκάζι Κατάστημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Διπλή έκθεση “Ζωντανεύοντας την Ιστορία” στο ΥΜΑΘ – Θα την εγκαινιάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Γιούλη Τσαγκαράκη για τον ίντερσεξ ρόλο της ως “θεία Σταματίνα” στις “Σέρρες”: Δεν με πειράζουν τα αρνητικά σχόλια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Τέσσερα χρόνια από τον θάνατό της Φώφης Γεννηματά: Το συγκινητικό μήνυμα του Ν. Βοσδογάνη – “Δεν σε ξεχνάμε ποτέ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Γκάζι: Σφραγίστηκε το κλαμπ έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Μικρό καλοκαιράκι με 28άρια το Σάββατο – Οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Αλλάζει η ώρα απόψε – Μία ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών