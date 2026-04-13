MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εύβοια: Διαψεύδει τα περί παραμέλησης ανηλίκου ο πατέρας του μωρού που φέρεται να ήπιε πετρέλαιο – “Το παιδί είναι καλά”

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο πατέρας του κοριτσιού 1,5 έτους που φέρεται να ήπιε πετρέλαιο στην Εύβοια διαψεύδει οτιδήποτε έχει να κάνει με την κατηγορία παραμέλησης ανηλίκου, όπως αυτή ξεπήδησε κυρίως μέσα από το διαδίκτυο.

Με την τοποθέτησή του, στο evima, ξεκαθάρισε ότι η οικογένεια έδρασε ακαριαία. Επίσης, τόνισε ότι το παιδί είναι καλά, ενώ διέψευσε ότι συνελήφθη, όπως ακούστηκε. Υπήρχε αδικαιολόγητη διόγκωση του θέματος, με βάση τα λεγόμενά του.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας περιέγραψε το σκηνικό από τη στιγμή που διαπιστώθηκε πως το 1,5 έτους κορίτσι κρατούσε μπουκάλι από μουστάρδα. Σε αυτό, ωστόσο, η γιαγιά του είχε βάλει πετρέλαιο. Οι γονείς, σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο και μόνο από το φόβο της κατανάλωσης ή της επαφής με το υγρό, κινήθηκαν τάχιστα. Μετέφεραν γρήγορα το παιδί στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, ενώ ταυτόχρονα ειδοποίησαν την αστυνομία και ζήτησαν τη συνδρομή ασθενοφόρου. Οι γιατροί έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και, για προληπτικούς λόγους, έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Εκεί, το παιδί παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, με την εικόνα της υγείας του να είναι καθησυχαστική. Σύμφωνα με τον πατέρα, όλες οι εξετάσεις είναι καθαρές, ενώ το παιδί δεν παρουσιάζει ανησυχητικά συμπτώματα. Οι γιατροί, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, αποφάσισαν να κρατήσουν το νήπιο στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η καλή του κατάσταση.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

