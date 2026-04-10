Έντεκα τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν σε ελέγχους της Περιφέρειας Αττικής

Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, διενεργήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής 5.746 αγορανομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι, με τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους να προβαίνουν μεταξύ άλλων στην κατάσχεση 11 τόνων ακατάλληλων κρεάτων και στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 244.770 ευρώ. Για την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, είχαν πραγματοποιηθεί 4.236 έλεγχοι, κατασχέθηκαν 4,2 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων και επιβλήθηκαν πρόστιμα 157.000 ευρώ.

Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς: «Η προστασία της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Τα αποτελέσματα των ελέγχων επιβεβαιώνουν ότι κινούμαστε με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, εντείνοντας την παρουσία μας στην αγορά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, με τις τιμές των προϊόντων να επηρεάζονται άμεσα από την τρέχουσα διεθνή κατάσταση.

Ενισχύσαμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο και το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που φτάνουν στο πασχαλινό τραπέζι είναι ποιοτικά και ασφαλή. Παράλληλα, στηρίζουμε τις υγιείς επιχειρήσεις που λειτουργούν με διαφάνεια και σεβασμό στη νομιμότητα.

Το μήνυμά μου είναι ξεκάθαρο: μηδενική ανοχή σε φαινόμενα νοθείας και αισχροκέρδειας – χωρίς καμία εξαίρεση.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση καθ’ όλη την εορταστική περίοδο. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Η τήρηση της νομιμότητας είναι βασική υποχρέωσή μας απέναντι στους πολίτες.

Κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο.

Όσοι επιλέγουν να λειτουργούν εκτός κανόνων, θα μας βρίσκουν απέναντί τους – χωρίς ανοχή και χωρίς δεύτερες ευκαιρίες».

Αυξήθηκαν οι έλεγχοι – Τριπλασιάστηκαν οι κατασχέσεις ακατάλληλων κρεάτων

Η εικόνα που προκύπτει από τους 5.746 ελέγχους που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά και από το ύψος των επιβληθέντων προστίμων, επιβεβαιώνει σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την επιλογή της Περιφέρειας Αττικής για αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα της αγοράς. Ειδικότερα: