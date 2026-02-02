MENOY

Έκκληση από τα αδέρφια του πατροκτόνου της Γλυφάδας – “Δείξτε λίγη ανθρωπιά”

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε σήμερα το μνημόσυνο για τις εννέα ημέρες από τη δολοφονία του 80χρονου άνδρα στη Γλυφάδα, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα χέρια του ίδιου του γιου του. Στην τελετή παρέστησαν λίγοι συγγενείς και φίλοι, σε μια λιτή και φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Τα τρία αδέλφια του 46χρονου κατηγορούμενου προσπαθούν να διαχειριστούν μια διπλή οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίσσεται εδώ και μία δεκαετία. Το 2014, ο ίδιος άνδρας είχε σκοτώσει τη μητέρα τους, αφήνοντας την οικογένεια να βιώνει για δεύτερη φορά την απώλεια ενός γονέα υπό τις πιο δραματικές συνθήκες.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, αισθάνονται σαν να ζουν μια «σύγχρονη αρχαία τραγωδία», καθώς καλούνται να πενθήσουν για δεύτερη φορά, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν οι μοναδικοί συγγενείς του ανθρώπου που τους στέρησε και τους δύο γονείς. Μέσα από το protothema.gr απηύθυναν έκκληση προς τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό: «Σας παρακαλούμε να δείξετε λίγη ανθρωπιά απέναντι στο δράμα μας. Μη μας ενοχλείτε άλλο».

Παράλληλα, τα τρία αδέλφια έχουν αποφασίσει, τουλάχιστον προς το παρόν, να μη δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, επιλέγοντας να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να επικεντρωθούν στη διαχείριση του πένθους τους.

Επιστροφή στο ψυχιατρικό κατάστημα Κορυδαλλού

Ο 46χρονος, μετά την απολογία του, επέστρεψε στο ψυχιατρικό κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού, όπου είχε νοσηλευτεί για τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του. Είχε αποφυλακιστεί στις 3 Μαΐου 2018 με εισαγγελική διάταξη, κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων για τον χρόνο υπολογισμού της εκτιτέας ποινής.

Σύμφωνα με το αποφυλακιστήριο, τότε είχε κριθεί «επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του», με αποτέλεσμα να έχει διαταχθεί η μεταγωγή του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο μετά την αποφυλάκισή του. Εννέα ημέρες μετά τη δολοφονία του πατέρα του, φέρεται να εμφανίζεται λειτουργικός και να έχει συνειδητοποιήσει, σε κάποιο βαθμό, την πράξη του.

