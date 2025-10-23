“Είπε ότι μας αγαπάει και λιποθύμησε”: Τα τελευταία λόγια της 16χρονης στο Γκάζι και η στιγμή που καταρρέει έξω από το κλαμπ

Σπαρακτικές είναι οι νέες πληροφορίες που βγαίνουν στη δημοσιότητα για τη 16χρονη που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι και τελικά έχασε τη ζωή της.

Φίλη της ανήλικης αποκάλυψε τα τελευταία λόγια της κοπέλας, ενώ δημοσιεύτηκε και μια φωτογραφία που δείχνει την 16χρονη να καταρρέει.

«Το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας ήταν το “Σαγαπώ” προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ», είπε φίλη της κοπέλας στο Star με το δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού να δημοσιεύει τη στιγμή της κατάρρευσης της 16χρονης έξω από το κλαμπ.

«Το κορίτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα»

Ο πατέρας της 16χρονης μιλώντας στο Mega εξήγησε ότι το παιδί του δεν είχε κάποιο πρόβλημα και πλέον περιμένει να ολοκληρωθούν

«Το κορίτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα», είπε προσθέτοντας ότι «οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια οπότε θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή. Αυτό περιμένω να πάρω στα χέρια μου, την έκθεση και από εκεί και μετά οτιδήποτε, αν υπάρχει κάτι μεμπτό και ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει. Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της ας πούμε. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη έπρεπε να προσέχει».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί το μυαλό μου αυτή τη στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι».

Από πνευμονική εμβολή ο θάνατος της

Σε πνευμονική εμβολή οφείλεται ο θάνατος της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο οποίος αναμένει και τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, προκειμένου να έχει μια πλήρη εικόνα για την αιτία θανάτου του νεαρού κοριτσιού.