Έφτασε στα Τέμπη η μοτοπορεία από τα Μάλγαρα – Μοτοσικλετιστές από όλη τη Β. Ελλάδα τιμούν τους 57 νεκρούς – Εικόνες και βίντεο

Έφτασαν στα Τέμπη οι μοτοσικλετιστές που είχαν ξεκινήσει το πρωί την μοτοπορεία τους από τα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Εκτός από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, μηχανές ξεκίνησαν και από Πιερία, Λάρισα, Καβάλα άλλες περιοχές ενώ φτάνουν και από Αθήνα.

Οι μοτοσικλετιστές άναψαν ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων ενώ σε λίγη ώρα θα τελεστεί και τρισάγιο στη μνήμη των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική δυστύχημα.

“Τα παιδιά που κάνουν σήμερα τον μαραθώνιο προς τιμήν των 57 ψυχών, είναι αφιερωμένος στον Γεράσιμο που δείχνει πόσο θέλει να ζήσει και πόση αξία έχει η ανθρώπινη ζωή” δήλωσε ο Δημήτρης Πλακιάς.

“Πλησιάζουν οι μέρες προς την δίκη. Μετά από τρία χρόνια φτάνουμε στο ξεκίνημα ενός άλλου αγώνα. Μπροστά μας έχουμε πιο δύσκολο αγώνα που έχει να κάνει με τα πολιτικά πρόσωπα. Αν η δικαιοσύνη δεν στείλει στα πολιτικά δικαστήρια τα πολιτικά πρόσωπα που είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την δολοφονία των παιδιών, θα δούμε μετά πως θα κινηθούμε” συμπλήρωσε.

Με την σειρά του ο αδερφός του Βασίλειου Κυριάκου Κωττά τόνισε: “Ήρθαμε εδώ όλες αυτές οι μηχανές, για να τιμήσουμε τους αδικοχαμένους των Τεμπών. Να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον διοργανωτή της μοτοπορείας, χωρίς αυτόν δεν θα ήμασταν όλοι οι λάτρεις των μηχανών στα Τέμπη”.

Και κατέληξε: “Πλησιάζει η δίκη, θα δούμε αν η δικαιοσύνη θα κάνει την δουλειά της. Εύχομαι οι ένοχοι να πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης και να φυλακιστούν γιατί η χώρα έχει συγκλονιστεί με αυτό το δυστύχημα”