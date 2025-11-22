MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαιτητής κατέρρευσε σε αγώνα ποδοσφαίρου στην Κρήτη – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην Κρήτη, όταν διαιτητής κατέρρευσε την ώρα του αγώνα.

Όπως αναφέρει το patris.gr, το σοκαριστικό σκηνικό εκτυλίχθηκε στο γήπεδο της Τυλίσου, όπου διεξαγόταν το ματς ΟΦΗ – Ποσειδώνας Χανίων για το αναπτυξιακό πρωτάθλημα γυναικών Κ17.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίτευξη του πρώτου τέρματος του ΟΦΗ, γύρω στο δέκατο λεπτό του αγώνα κι ενώ οι παίκτριες πανηγύριζαν, ο διαιτητής, μέλος του Συνδέσμου Διαιτητών Ηρακλείου, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, «παγώνοντας» τους πάντες.

Δείτε το περιστατικό στο 34:55 του βίντεο

Άμεσα έτρεξαν κοντά του η γιατρός του αγώνα καθώς και παράγοντες ενώ στο γήπεδο πρέπει να τονιστεί ότι υπήρχε πλήρως εξοπλισμένο φαρμακείο καθώς και απινιδωτής. Ευτυχώς ο διαιτητής ανέκτησε γρήγορα τις αισθήσεις του, λίγο πριν μπει στο γήπεδο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαιτητής υπέστη επιληπτικό επεισόδιο ενώ δεν είχε κανένα ιατρικό ιστορικό, σύμφωνα και με τις εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι διαιτητές.

Κρήτη

