Χρήστος Βαλαβανίδης: Την Τετάρτη η αποτέφρωσή του

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Χρήστο Βαλαβανίδη, την Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 82 ετών, το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του και συγκεκριμένα με την καρδιά του.

Την είδηση για την αποτέφρωση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Όπως αναφέρει σε αυτή: «Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τετάρτη στις 12.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Δημοσιεύω αυτή τη φωτογραφία από την περίοδο της μεγάλης κρίσης του κορωνοϊού τότε που ο Χρήστος μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο Ασπασία Κραλλη έφερναν καρβέλια ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να τα μοιράσουμε σε ηθοποιούς, ψωμί που ζύμωναν και έψηναν οι ίδιοι στο σπίτι τους. Καλό σου ταξίδι Χρήστο μας».

