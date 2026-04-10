Αυξημένη η έξοδος του Πάσχα σε σχέση με πέρυσι – Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στα εθνικά δίκτυα

Ομαλά διεξάγεται από το απόγευμα η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς Αθηνών- Κορίνθου και Αθηνών- Λαμίας, όπου ήταν ιδιαίτερα αυξημένη μέχρι και μετά το μεσημέρι, λόγω του δεύτερου μεγάλου κύματος των εκδρομέων που εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα για τις μέρες του Πάσχα.

Όπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, πέρασαν από τις δύο εθνικές οδούς συνολικά 79.464 αυτοκίνητα και ειδικότερα, 43.380 αυτοκίνητα από την εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου και 36.084 αυτοκίνητα από την εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας.

Η φετινή έξοδος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, μέχρι στιγμής είναι λίγο αυξημένη σε σχέση με πέρσι. Συγκεκριμένα, πέρσι, από την Παρασκευή πριν το Σάββατο του Λαζάρου, που αρχίζει παραδοσιακά να μετράει η έξοδος του Πάσχα, μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή είχαν περάσει συνολικά από τα δύο εθνικά δίκτυα 616.397 αυτοκίνητα, ενώ εφέτος το αντίστοιχο διάστημα και μέχρι τις έξι το απόγευμα σήμερα, έχουν περάσει 629.214 αυτοκίνητα.

Ειδικά τη Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή, που κορυφώνεται η έξοδος, πέρσι πέρασαν από τις δύο εθνικές οδούς 234.496 αυτοκίνητα συνολικά, ενώ εφέτος μέχρι τις έξι το απόγευμα, 251.255 αυτοκίνητα (171.791 την Μεγάλη Πέμπτη και 79.464 σήμερα).

Αύριο μέχρι το απόγευμα αναμένεται να φύγουν και οι τελευταίοι Αθηναίοι, για αυτό παραμένει σε ετοιμότητα η Τροχαία.