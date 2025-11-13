Αυτά είναι τα τρία νέα αεροσκάφη που εντάσσονται στη Πυροσβεστική – Θα λειτουργούν ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων

Τρία νέα αεροσκάφη παραδίδονται σήμερα στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε να τεθούν στη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πρόκειται για Diamond 62 MPP τα οποία θα επιχειρούν ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, επιτηρήσεως και καταγραφής δεδομένων με χρήση ηλεκτροπτικών συστημάτων και δορυφορικές επικοινωνίες.

​Με την προμήθεια των 3 καινούριων αεροσκαφών DIAMOND 62 MPP, η Ελλάδα αναβαθμίζει ουσιωδώς τις δυνατότητές της στους τομείς πρόληψης και ελέγχου, όχι μόνο των δασικών πυρκαγιών αλλά και λοιπών δραστηριοτήτων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Το έργο αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωση-NextGenerationEU.

Τα χαρακτηριστικά των Diamond 62 MPP

Είναι εξοπλισμένα με ηλεκτροπτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και μέσω των οπτικών, θερμικών και υπέρυθρων αισθητήρων τους δύνανται να επιχειρούν ως Εναέρια Κέντρα Επιχειρήσεων, Παρακολούθησης και Καταγραφής δεδομένων ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) συνδράμοντας σε επιχειρήσεις όπως επιτήρηση δασικών περιοχών, επιτήρησης των συνόρων της χώρας και επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης.

​Τα τεχνικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά, τους προσδίδουν την ικανότητα:

​- Πτητικής Εμβέλειας που υπό συνθήκες δύναται να ξεπερνά τα 1500 Km.

​- Αυτονομίας πτήσης πάνω από 7 ώρες και κατά συνέπεια της πολύωρης παραμονής στο χώρο επιχειρήσεων.

​- Ελάχιστης κατανάλωσης καυσίμου συνεισφέροντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα μεσαίο Ελικόπτερο καταναλώνει περί τα 600 λίτρα καυσίμου την ώρα, ενώ ένα μικρό αεροσκάφος των 19 ατόμων καταναλώνει περί τα 700 λίτρα την ώρα. Το DIAMOND 62 MPP καταναλώνει περί τα 40 λίτρα καυσίμου την ώρα.

Εξίσου σημαντικό είναι και το κόστος λειτουργίας και υποστήριξης του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Όταν το κόστος ανά ώρα πτήσης για διάφορα εναέρια μέσα ξεκινά από τις 2.000-3000 € και μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000€ στο συγκεκριμένο αεροσκάφος το κόστος ανά ώρα πτήσης κυμαίνεται στα 500-700€.

Η συγκεκριμένη προμήθεια λοιπόν προσδίδει μια πρόσθετη αξία στο Πυροσβεστικό Σώμα και το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, μιας και μέσω της δυνατότητας μεταφοράς δεδομένων από τα αεροσκάφη στο κέντρο επιχειρήσεων του Υπουργείου, θα υπάρχει πλέον ακριβής (real time) εικόνα από το πεδίο επιχειρήσεων, συνδράμοντας το μέγιστο στη διαδικασία λήψης απόφασης της ηγεσίας του Υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δείτε φωτογραφίες του Intime από τα αεροσκάφη: