Αθήνα: Σφραγίστηκε παράνομο τζαμί, συνελήφθη και απελαύνεται Μπανγκλαντεσιανός που είχε άδεια παραμονής

Σε ακόμη μία επιχείρηση για παράνομο χώρο λατρείας στο κέντρο της Αθήνας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, αυτή τη φορά στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου εντοπίστηκε τζαμί χωρίς άδεια λειτουργίας και συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου αλλοδαπός από το Μπανγκλαντές, ο οποίος διέθετε άδεια διαμονής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η υπόθεση αφορά χώρο στην περιοχή των οδών Φυλής και Φολεγάνδρου, όπου η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες για παράνομη λειτουργία λατρευτικού χώρου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η «κλασική» πλέον σε αντίστοιχες περιπτώσεις: αυτόφωρο για τον αλλοδαπό που λειτουργούσε τον χώρο, σφράγιση του χώρου από τις αρμόδιες αρχές και στη συνέχεια δρομολόγηση των διοικητικών μέτρων που αφορούν το καθεστώς παραμονής του.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζεται μετά τις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως έχει ήδη επισημάνει ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, στις περιπτώσεις αλλοδαπών που εντοπίζονται να λειτουργούν παράνομους λατρευτικούς χώρους ενεργοποιείται η διαδικασία ανάκλησης της άδειας διαμονής τους και έκδοσης πράξης απέλασης.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη σύλληψη του αλλοδαπού από την Αστυνομία, το επόμενο βήμα είναι η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να κινηθεί η διοικητική διαδικασία για την ανάκληση της νόμιμης διαμονής του και την απομάκρυνσή του από τη χώρα.

Η υπόθεση του Αγίου Παντελεήμονα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων κινήσεων των αρχών, με στόχο -όπως τονίζεται από κυβερνητικές πηγές- να σταματήσει η λειτουργία παράνομων χώρων λατρείας, ιδιαίτερα σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπου το φαινόμενο έχει καταγραφεί κατ’ επανάληψη τα προηγούμενα χρόνια.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι στις αρχές του μήνα, ένας ακόμη Μπανγκλαντεσιανός είχε συλληφθεί για ίδια υπόθεση, ο οποίος μπήκε σε καθεστώς απέλασης μετά την ανάκληση της άδειας διαμονής του.