Αθήνα: Προς απέλαση Μπαγκλαντεσιανός που συνελήφθη να λειτουργεί παράνομο τζαμί

Στην ανάκληση του καθεστώτος άδειας παραμονής στη χώρα ενός Μπαγκλαντεσιανού προχώρησε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το πρωί της Δευτέρας, με την αιτιολογία ότι ο εν λόγω άνδρας λειτουργούσε παράνομο τζαμί στην Αθήνα.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία. Αστυνομικοί του Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα εντόπισαν τον εν λόγω χώρο στην περιοχή Αγίου Νικολάου του Δήμου Αθηναίων, τον σφράγισαν, και ο αλλοδαπός οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης για λειτουργία λατρευτικού χώρου χωρίς άδεια.

Μόλις ενημερώθηκε το υπουργείο, ο αρμόδιος Υπουργός, Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή να εφαρμοστεί άμεσα η νέα διάταξη, ώστε η υπόθεση να μην μείνει μόνο στις ποινικές κυρώσεις, αλλά να έχει και μεταναστευτικές συνέπειες: να χάσει, δηλαδή, ο συγκεκριμένος άνθρωπος το καθεστώς νόμιμης παραμονής και να κινηθεί η διαδικασία έκδοσης πράξης απέλασης. Όπερ και εγένετο, αφού η απόφαση εκδόθηκε σήμερα το πρωί.

Η απόφαση βασίστηκε στο άρθρο 28 του ν. 5224/2025, το οποίο προβλέπει ότι η λειτουργία λατρευτικού χώρου χωρίς την απαιτούμενη άδεια δεν έχει μόνο ποινικές συνέπειες (φυλάκιση/πρόστιμο), αλλά μπορεί να οδηγεί και σε ανάκληση άδειας διαμονής για αλλοδαπούς που εμπλέκονται στη λειτουργία τέτοιου χώρου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, εκδόθηκε και πράξη απέλασης χωρίς να δοθεί προθεσμία οικειοθελούς αποχώρησης, δηλαδή χωρίς το «περιθώριο» να φύγει μόνος του σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σημειώνεται ότι ο υπουργός έχει ζητήσει να υπάρχει άμεση ενημέρωση για αντίστοιχες υποθέσεις και να ακολουθούνται συνοπτικές διαδικασίες για την ανάκληση αδειών σε αλλοδαπούς που λειτουργούν μη αδειοδοτημένους χώρους λατρείας. Το μήνυμα είναι ότι, πέρα από την αστυνομική και δικαστική διαδικασία, θα υπάρχει πλέον και αυτόματη ενεργοποίηση του «μεταναστευτικού σκέλους» της υπόθεσης.

Τι συμβαίνει με τα παράνομα τζαμιά στην Αθήνα

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο και το ευρύτερο ζήτημα των μη αδειοδοτημένων χώρων λατρείας στην Αττική. Σύμφωνα με αναφορές, οι παράνομοι χώροι που λειτουργούν ακόμη στην Αθήνα αγγίζουν τους 60, ενώ σε παλαιότερες εκτιμήσεις, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, γινόταν λόγος ακόμη και για πάνω από 100 χώρους – από υπόγεια και διαμερίσματα μέχρι αποθήκες ή πάρκινγκ – χωρίς βασικές προδιαγραφές, όπως εξαερισμό ή τουαλέτες.

Ο αριθμός αυτός μειώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, ενώ στην αποσυμφόρηση συνέβαλε και η λειτουργία του δημόσιου τεμένους στον Βοτανικό, που έδωσε μια θεσμική λύση για οργανωμένη λατρεία.

Από πλευράς της Πολιτείας, η γραμμή είναι ότι εδώ δεν συζητείται ζήτημα θρησκείας, αλλά ζήτημα κανόνων: όταν ένας χώρος λειτουργεί χωρίς άδεια, δεν υπάρχει έλεγχος για την ασφάλεια του κτηρίου, την πυρασφάλεια, τις εξόδους κινδύνου και γενικότερα για το αν πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε χώρο συνάθροισης κοινού.

Με τη νέα διάταξη, η πολιτεία επιχειρεί να κλείσει το «κενό» που υπήρχε μέχρι σήμερα, ώστε η παράνομη λειτουργία λατρευτικών χώρων να μην αντιμετωπίζεται μόνο ποινικά, αλλά να έχει και άμεσες διοικητικές συνέπειες για όσους αλλοδαπούς έχουν άδεια διαμονής και εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές.