Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ – Συγκινήθηκα που ήμουν μπροστά με τη σημαία, λέει ο τυφλός σημαιοφόρος στο Αγρίνιο

Στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας έζησε χθες η Γαβαλού του Αγρινίου, καθώς σημαιοφόρος στη μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ήταν ο τυφλός μαθητής της Γ’ τάξης του Ημερήσιου Γυμνασίου του χωριού, Ιωάννης Παπαθανασίου.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο νεαρός μαθητής περιέγραψε τα συναισθήματά του κατά τη διάρκεια της παρέλασης: «Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ και συγκινήθηκα που ήμουν μπροστά με τη σημαία και χειροκροτούσαν όλοι».

Σε ερώτηση για το πώς επελέγη σημαιοφόρος, εξήγησε: «Έβγαλα τον μεγαλύτερο βαθμό και μπήκα σημαιοφόρος. Όταν μου το ανακοίνωσαν, χάρηκα πολύ. Έβγαλα 19,7».

Επίσης, η μητέρα του σχολίασε πως ένιωσε για το γεγονός ότι ο γιος της υπήρξε σημαιοφόρος στη μαθητική παρέλαση: «Χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο από την υπερηφάνεια για τον γιο μου. Και τα παιδιά και οι καθηγητές τον αποδέχτηκαν σαν δικό τους παιδί».

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, ο Διευθυντής του Σχολείου, Βασίλειος Δανιάς, συνεχάρη τον εν λόγω μαθητή, τους γονείς του, που είναι πάντα συνοδοιπόροι, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης κκ. Φραγκούλη Αλεξάνδρα ΠΕ04.01 ΕΑΕ (Φυσικό) & Σαλάκου Νικολέτα ΠΕ02 ΕΑΕ (Φιλόλογο).

«Τα θερμά μου συγχαρητήρια όμως θέλω να τα δώσω και στους μαθητές όλου του σχολείου και ιδιαίτερα στους μαθητές της τάξης του, που στα πλαίσια της συμπερίληψης, τον περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση.

Αποδείχθηκε έμπρακτα λοιπόν ότι η συμπερίληψη σαν μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης και προσπάθειας, απευθύνεται όχι μόνο στους μαθητές, αλλά σε όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνία, πολιτεία). Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες», σημειώνει ο κ. Δανιάς».