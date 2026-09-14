Αγρίνιο: Συγκίνηση στο τελευταίο “αντίο” στον 32χρονο Μανούσο Φαρμάκη – Τραγικές φιγούρες οι αδελφές, Όλγα και Γωγώ Φαρμακή

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (14/9) στο Αγρίνιο η κηδεία του Μανούσου Φαρμάκη. Ο αδελφός της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη άφησε την τελευταία του πνοή, εντελώς ξαφνικά, το μεσημέρι της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το απόγευμα της Δευτέρας (14/9) στο Αγρίνιο, η οικογένεια, οι φίλοι και οι άνθρωποι που γνώριζαν τον 32χρονο αδελφό της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη, τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία.

Μόλις στα 32 του χρόνια ο Μανούσος Φαρμάκης έφυγε αιφνιδιαστικά από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του αγαπημένα πρόσωπα που κλήθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη να αντιμετωπίσουν μία απώλεια που κανείς δεν περίμενε.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου (Νέο), όπου συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για το ύστατο χαίρε στον νεαρό.

Ο Μανούσος Φαρμάκης, αδελφός της Όλγας και της Γωγώς Φαρμάκη, κατέρρευσε αιφνιδίως στο σπίτι του το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (11/9).

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.