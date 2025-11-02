40.000 κόσμος, μία φωνή: Η μαγική νύχτα του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο

Η Θεσσαλονίκη έζησε χθες το βράδυ μια από τις πιο εκρηκτικές συναυλίες των τελευταίων ετών, με τον ΛΕΞ να γεμίζει το Στάδιο Καυτανζόγλειο από άκρη σε άκρη.

Περίπου 40.000 άνθρωποι κατέκλυσαν το γήπεδο, μετατρέποντάς το σε μια τεράστια γιορτή της ελληνικής ραπ μουσικής.

Από νωρίς το απόγευμα, πλήθος κόσμου συνέρρεε στο στάδιο, με τους γύρω δρόμους να γεμίζουν από παρέες που ανυπομονούσαν για τη μεγάλη στιγμή. Λίγο πριν τις 21:00, τα φώτα χαμήλωσαν, οι πρώτες νότες ακούστηκαν και ο ΛΕΞ ανέβηκε στη σκηνή μέσα σε αποθέωση.

Η συναυλία ξεκίνησε δυναμικά με το κομμάτι «3.000 Στροφές», δίνοντας αμέσως τον τόνο για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

Το στάδιο φωτίστηκε από δεκάδες πυρσούς, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, σχεδόν τελετουργική. Οι φωνές του κοινού ενώθηκαν σε κάθε στίχο, με τον ράπερ να παραδίδει μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, πάθος και αυθεντικότητα.

Δείτε βίντεο: