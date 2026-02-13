MENOY

Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν σπίτια και δρόμοι στη Χίο – Βίντεο

Φωτογραφία: politischios.gr
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 28 αντλήσεις υδάτων από σπίτια, υπόγεια και αποθήκες πραγματοποίησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία από το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, έπειτα από δεκάδες κλήσεις πολιτών, ως αποτέλεσμα της ισχυρής νεροποντής που έπληξε τη Χίο.

Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν στον Μέγα Λιμνιώνα, όπου η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε συσσώρευση υδάτων σε κατοικίες και βοηθητικούς χώρους. Παρόμοια προβλήματα σημειώθηκαν και στα Θυμιανά καθώς και στην Αγία Ερμιόνη, με συνεργεία της Πυροσβεστικής να επιχειρούν διαρκώς για την απομάκρυνση των υδάτων και την αποκατάσταση της πρόσβασης, σύμφωνα με το politischios.gr.

Πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν επίσης στον Κάμπο και στην Καρδαμάδα, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Ιδιαίτερα προσοχή χρειάζεται η διέλευση από τον οδικό άξονα από τον Βροντάδο έως και τη Λαγκάδα, καθώς το οδόστρωμα γέμισε με χώματα και μικρές πέτρες που κατέβηκαν από παρακείμενες πλαγιές.

Φωτογραφία: politischios.gr

Προβλήματα καταγράφηκαν και στον οικισμό του Κάστρου της Χίου, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ μεγάλη ποσότητα νερού συγκεντρώθηκε και στη νότια Χίο. Ο ποταμός των Ολύμπων έφθασε κοντά στο όριο της υπερχείλισης.

Οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα ανέδειξαν για ακόμη μία φορά την ευαλωτότητα συγκεκριμένων περιοχών του νησιού σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων.

