Καιρός: Υποχωρεί η θερμοκρασία έως 8 βαθμούς από αύριο – “Στην Ήπειρο έπεσε μέσα σε λίγες μέρες η βροχή ενός έτους για την Αττική”

Σταδιακή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία την Κυριακή 23/11 και τη Δευτέρα 24/11, λόγω της μεταφοράς ψυχρών αερίων μαζών από τα δυτικά προς τη χώρα μας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πτώση θα αρχίσει να γίνεται αισθητή κυρίως από το μεσημέρι της Κυριακής 23/11.

Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η πτώση της μέγιστης θερμοκρασίας έως τη Δευτέρα 24/11 σε σχέση με τις μέγιστες που αναμένονται το μεσημέρι του Σαββάτου 22/11. Όπως φαίνεται σε αυτόν, η συνολική πτώση στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 7-8 °C με αποτέλεσμα η θερμοκρασία τη Δευτέρα 24/11 να αναμένεται να μην ξεπεράσει τους 15-17 °C στα ηπειρωτικά και τις κεντρικές και βόρειες νησιωτικές περιοχές και τους 17-19 °C στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Καλλιάνος: Στην Ήπειρο σε μόλις 5 ημέρες έπεσε η βροχή ενός έτους για την Αττική

Με αφορμή τις έντονες πλημμύρες που έπληξαν την Ήπειρο, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, προχώρησε σε μια ερμηνεία του φαινομένου, υπογραμμίζοντας τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης που καταγράφονται στην περιοχή.

«Στον χάρτη αποτυπώνονται τα μέσα ετήσια ύψη βροχής σε όλη τη χώρα. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, στο κέντρο της Αθήνας το μέσο ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται περίπου στα 400 χιλιοστά.

Τι συνέβη όμως στην Ήπειρο;

Σε αρκετές ορεινές περιοχές, μέσα στις τελευταίες πέντε ημέρες, καταγράφηκαν συνολικά περίπου 400 χιλιοστά βροχής (τοπικά ξεπεράστηκαν και αυτά).

Με άλλα λόγια, το νερό που πέφτει στο κέντρο της Αθήνας σε έναν ολόκληρο χρόνο, έπεσε σε τμήματα της ορεινής Ηπείρου σε μόνο πέντε ημέρες.

Γι’ αυτό και τα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν τόσο εκτεταμένα, διότι τα ήδη κορεσμένα εδάφη δέχονταν καθημερινά νέες, μεγάλες ποσότητες βροχής, χωρίς χρόνο απορρόφησης ή αποστράγγισης».